Названа самая опасная секс-поза

Врач Национальной службы здравоохранения назвал самую опасную секс-позу, которая может привести к перелому пениса.

Фото: Кадр из фильма «Ванильное небо» Кадр из фильма «Ванильное небо»

Доктор Каран Рангарджан, который также является звездой TikTok, рассказал своим 4,3 млн подписчиков о том, какая поза чаще всего приводит к ужасным травмам. По словам медика, секс с использованием этого стиля является причиной 50% переломов пениса. Эксперт заявил, что наиболее рискованной является поза «ковбой задом наперед», так как, если во время полового акта будет происходить «неустойчивое движение» или если обе стороны не будут синхронизированы, все может пойти ужасно плохо. Доктор объяснил это тем, что пенис может выскользнуть и его раздавит лобковая кость партнера, что приведет к перелому. Он предупредил, что «слишком увлеченный секс может привести к тому, что ваш пенис станет похож на баклажан».

Хотя пенис не имеет костей, слово «перелом» используется для описания разрыва tunica albuginea — части фиброзной ткани, которая соединяет каркас яичка и позволяет пенису увеличиваться во время эрекции. Пациенты, которые имеют «перелом полового члена» и не проходят лечение, обычно остаются с эректильной дисфункцией, рубцами и постоянным искривлением на всю оставшуюся жизнь.