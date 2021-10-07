Шаляпин перестал оплакивать покойную супругу: «У меня не было к ней любви»

37-летний певец Прохор Шаляпин несколько дней назад потерял супругу Татьяну Клаудию Девис. Женщина скончалась из-за осложнений на фоне коронавируса, а не попавший на похороны вдовец признался, что никогда и не любил свою третью жену.

Певец был расстроен и обескуражен, когда узнал, что Татьяна не вышла из комы и погибла. А ведь всего два месяца назад молодожены сыграли роскошную свадьбу в Лас-Вегасе.

Бывший «фабрикант» назвал отношения с миллионершей Девис одними из самых ярких в его жизни, но отметил, что не испытывал к ней серьезных чувств: «У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла».

Шаляпин также признался, что они с Татьяной сыграли свадьбу на спор. Инициатива на бракосочетание исходила не от него. «Она мне звонит и говорит: «Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся». Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее», — рассказал Прохор.

Напомним, что Татьяна Клаудиа Девис и Прохор Шаляпин поженились в конце августа. Через несколько дней после торжества невесте стало плохо из-за заражения коронавирусом. Медиками было решено ввести женщину в искусственную кому, из которой она уже не вышла.