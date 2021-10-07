Четыре типа женщин, которые отталкивают мужчин

Некоторые женщины отпугивают мужчин своим характером, и это не сильные и независимые. При этом сами они этого не хотят, просто так получается. "Рамблер" расскажет, каких именно женщин избегают мужчины.

Проблемные

Проблемы случаются со всеми и совершенно нормально рассказать о них партнеру и попросить поддержки. Но важно не закапываться в проблемах, а искать пути решения. Не менее важно не перекладывать ответственность на партнера. Довольно странно начинать общение с человеком из позиции, что он должен что-то решить за вас. Ведь вы два взрослых и самостоятельных человека.

Ждущие денег

Мужчина не должен делиться с вами своими деньгами. Он может делать это по своей инициативе, но начинать общение с намеков об оплате ужина и покупке подарков — не лучший способ выстроить отношения. В отношениях, где мужчина выполняет роль ресурса, женщина оказывается в бедственном положении при разрыве. Поэтому важно научиться обеспечивать себя самостоятельно.

Вышедшие из отношений

Такой тип поведения часто демонстрируют женщины, пережившие в недавнем прошлом расставание или развод. Встретив потенциального партнера, они рассказывают ему о своей прошлой жизни, где роль злодея отводится бывшему. Безусловно, бывают ситуации, когда это правда. Но не стоит начинать с этого беседу, это дурной тон. Человек сразу подумает, что если вы так плохо отзываетесь о бывшем, то и о нем будете говорить не лучше.

Забывшие про детей