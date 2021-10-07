Четыре типа женщин, которые отталкивают мужчин

Некоторые женщины отпугивают мужчин своим характером, и это не сильные и независимые. При этом сами они этого не хотят, просто так получается. "Рамблер" расскажет, каких именно женщин избегают мужчины.
Проблемы случаются со всеми и совершенно нормально рассказать о них партнеру и попросить поддержки. Но важно не закапываться в проблемах, а искать пути решения. Не менее важно не перекладывать ответственность на партнера. Довольно странно начинать общение с человеком из позиции, что он должен что-то решить за вас. Ведь вы два взрослых и самостоятельных человека.
Мужчина не должен делиться с вами своими деньгами. Он может делать это по своей инициативе, но начинать общение с намеков об оплате ужина и покупке подарков — не лучший способ выстроить отношения. В отношениях, где мужчина выполняет роль ресурса, женщина оказывается в бедственном положении при разрыве. Поэтому важно научиться обеспечивать себя самостоятельно.
Такой тип поведения часто демонстрируют женщины, пережившие в недавнем прошлом расставание или развод. Встретив потенциального партнера, они рассказывают ему о своей прошлой жизни, где роль злодея отводится бывшему. Безусловно, бывают ситуации, когда это правда. Но не стоит начинать с этого беседу, это дурной тон. Человек сразу подумает, что если вы так плохо отзываетесь о бывшем, то и о нем будете говорить не лучше.
Многие женщины считают, что на первых встречах о детях лучше умолчать. Но когда обман откроется, мужчине будет неприятно. Если человек против детей, то даже легкая влюбленность после нескольких встреч не заставит его принять чужого ребенка. При этом существует множество мужчин, которые готовы вступить в отношения с женщиной с детьми. Помните, что Россия занимает второе место по разводам, соответственно, шанс встретить человека с детьми от прошлого брака очень высокий.