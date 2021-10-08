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Любовь на одну ночь: подходит ли вам секс без обязательств

Passion.ru
1 час назад

Случайные половые связи определяются отсутствием обязательств и чувств перед своим партнером. В связи с этим подходит вам такой тип отношений или нет, зависит от вашей способности отделять секс от любви.

Подходит ли вам секс без обязательств
Фото: DepositphotosDepositphotos

У секса без обязательств есть свои преимущества. Например, это хороший способ удовлетворить желание людям, которые еще не встретили свою любовь. Кроме того, подобные отношения и регулярный интим придают уверенности в себе, повышают либидо, улучшают сон, могут облегчить менструальные спазмы, уменьшить головную боль, избавить от стресса и беспокойства, а также укрепить иммунную систему.

Минус мимолетного влечения в том, что человек может все равно запасть в душу, поскольку во время секса организм выделяет гормон окситоцин, который заставляет чувствовать себя более эмоционально привязанным к партнеру, об этом сообщает Women's Health. Также по итогу случайных встреч достигают оргазма только 10% женщин и 64% мужчин среди респондентов одного из соответствующих опросов. Вдобавок беспорядочная личная жизнь увеличивает риск передачи различных заболеваний.

Любовь,
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