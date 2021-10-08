Подходит ли вам секс без обязательств

Случайные половые связи определяются отсутствием обязательств и чувств перед своим партнером. В связи с этим подходит вам такой тип отношений или нет, зависит от вашей способности отделять секс от любви.

Фото: Depositphotos Depositphotos

У секса без обязательств есть свои преимущества. Например, это хороший способ удовлетворить желание людям, которые еще не встретили свою любовь. Кроме того, подобные отношения и регулярный интим придают уверенности в себе, повышают либидо, улучшают сон, могут облегчить менструальные спазмы, уменьшить головную боль, избавить от стресса и беспокойства, а также укрепить иммунную систему.