Обман и сказка: россиянки рассказали о своих онлайн-романах

Итальянец и счастливый брак, беженец с женой и петербуржец из онлайн-игры — россиянки рассказали о своих интернет-знакомствах. Самые интересные истории со счастливым и печальным финалом — в материале "Рамблера".
Нередко знакомство в интернете заканчивается разочарованием:
"Уехала за мужем из Москвы в Ставрополь, вернулась разведенкой через 2 года) Все!)";
"Я так два месяца с парнем из Екатеринбурга общалась сутками напролёт, а когда он прилетел, то поняла, что слова не могу подобрать, ну не клеится разговор и все тут";
"Ой я как-то с парнем из Германии переписывалась, сама я с Урала... нафантазировала в общем и целом примерно как дева, а потом он мне пишет как-то: hi, Julia! А я Наташа".
Конечно, в некоторых случаях женщины обманывались:
"Моя подруга так познакомилась с парнем из Германии. Общались очень долго, виделись только по видеосвязи, но приехать не мог, так как жил на правах беженца, а там условия жесткие для выезда из страны.
Она решила к нему поехать, сделала загран, визу все дела и почти перед покупкой билета узнала, что он женат))) его жена ей написала";
"Познакомилась в Инстаграм с парнем, общались, получила кучу комплексов от него, и как то раз мне нечего было делать и проверила его подписки, а там и детей его нашла, и посмотрела на образ жизни... короче не верю в эти знакомства;
Среди историй онлайн-знакомств были и те, которые заканчивались как в сказке:
"Мне повезло с моим итальянцем. Общались несколько месяцев так, потом встретились, любовь-все дела. Ещё два года к друг другу катались и потом решили пожениться. Забрал к себе на остров Сицилия. Завтра будет годовщина 8 лет, дочке 4 года";
"Жила в Казахстане в Караганде, в конце 2016 года в онлайн-игре познакомилась с парнем, в мае 2017 поехала к нему в Питер, уже 4 года в браке, в июне этого года сынишка родился";
"Мамина близкая подруга познакомилась на сайте знакомств с Австралийцем, несколько лет они встречались, ездили в отпуск, через два года он официально сделал предложение и увез ее и ее дочь от первого брака в Сидней, живут уже 12 лет душа в душу, дочь официально удочерил, папаша родной написал отказ от ребенка";
"Ну мы с мужем так и познакомились - в одноклассниках переписывались. Потом в аську перешли. Встретились и через 3 месяца уже были женаты. В этом же году старшая дочь родилась. Живем больше 13 лет уже".
Некоторые женщины и вовсе пожалели, что когда-то на просторах всемирной паутины встретили любовь:
"Родственница так познакомилась с мужчиной из Турции, переехала к нему спустя год отношений на расстоянии. Продала две квартиры в Москве, дачу и бизнес ради любви. Как итог: еле сбежала от него через полтора года, да ещё беременная. Ребенка пытался выкрасть пару раз...".
*Орфография и пунктуация авторов сохранены.