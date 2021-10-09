Как вернуть былую страсть в отношения, если вы давно в браке

Со временем многие люди замечают, как изменились их отношения, и начинают тосковать по прекрасному периоду, когда все только начиналось. Это обычная история, поскольку немногим удается сохранять пылкость чувств на протяжении долгих лет. В большинстве случаев работа, быт, дети и прочие факторы привлекают к себе практически все внимание и партнерам попросту иногда не хватает сил и времени на романтику.

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Постоянные семейные заботы с долгими годами брака вытесняют личную жизнь на второй план. Люди по-прежнему любят друг друга, но все же чувствуют, что их союз обрел сероватый оттенок, и все стало скучным и однообразным. Однако не стоит надеяться, что все изменится и заиграет новыми красками само собой. Обоим партнерам необходимо работать над отношениями и поддерживать сексуальный интерес друг к другу, поскольку отношения живы пока есть страсть.

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В попытках сохранить брак, многие партнеры задаются вопросом, как разжечь былую страсть и не понимают, когда и почему у них исчезло сексуальное притяжение. В решении этой проблемы важно найти причины, которые погасили огонь любви.

Почему пропадает страсть между супругами

Скука

С годами, прожитыми вместе, партнеров одолевает однообразная интимная жизнь. Ее сценарий наверняка уже повторялся неоднократно, и человек заранее знает, что его ждет. Отчасти по этой причине больше не порхают бабочки в животе в ожидании романтической ночи, да и жажды интимного момента как таковой нет. Тогда чревато охладеть друг к другу, а чтобы этого избежать нужно срочно что-то менять.

Важно вносить разнообразие и придавать жару своим утехам. Это возможно реализовать многими способами, начиная с освоения новых поз и заканчивая необычными и даже экстремальными местами. Также можно приобрести своеобразные аксессуары и атрибуты во взрослых магазинах, предаться страсти не только в постели, но и в других частях квартиры, например, на кухне или в душе. В конце концов выход один: надо включить фантазию, благодаря чему оба партнера будут приятно удивлены.

Рутина

Домашние обязанности лишают сил представительниц прекрасного пола и после тяжелого дня у них в большинстве своем желания, связанные с кроватью, ограничиваются исключительно сном. Если все же женщина в силах уделить время своему мужчине, скорее всего процесс будет происходить в неком автоматическом режиме, не вызывая особых эмоций.

Совет для мужчин: чтобы быть желанными для своей избранницы, необходимо помогать ей справляться с тяжелым грузом домашних хлопот, свалившихся на хрупкие плечи, и уделять внимание ее личным проблемам. Таким образом, укрепляется доверие в паре, а когда люди эмоционально близки, в интимной жизни все налажено. Соответственно, если человек получает удовольствие, у него будет постоянное желание испытать наслаждение.

Стресс

Еще одним из главных врагов супружеской близости, на ряду с проблемами в семье, считается постоянный стресс. Напряженные ситуации могут привести к депрессии, тогда пропадает интерес к жизни в целом, не говоря уже о сексе.

Чтобы как-то компенсировать тяжелое эмоциональное состояние, надо создать комфортную атмосферу дома, постараться устранить всевозможные раздражители и позволить расслабиться своей второй половине.

Конфликты

Постоянные ссоры тоже создают напряженную обстановку, очевидно, если партнеры постоянно скандалят рано или поздно у них пропадет влечение друг к другу. В данном случае негативно влияют на отношения как активные перепалки, так и умалчивание своего недовольства.

Самым лучшим способом избежать подобных проблем считается спокойное и уравновешенное решение назревшего конфликта. Важно уметь говорить и в то же время слышать своего партнера, принимать во внимание его точку зрения касаемо острого вопроса, который стал яблоком раздора.

Внешность

Конечно, в начале отношений люди пытаются показать себя с лучшей стороны и стараются выглядеть привлекательно: женщины делают макияж, красиво одеваются, а мужчины гладко выбриты и приятно пахнут одеколоном. Однако за долгие годы брака партнеры запускают себя. В огромной минусе чаще всего остаются дамы, поскольку обычно мужчин не привлекают неухоженные особы, но и они сами чувствуют себя неуверенно и зажимаются в постели, а значит с трудом или вообще не получают удовольствия от процесса.

Как обновить отношения и задать жару

Стоит отметить, все индивидуально и гарантированных способов улучшить отношения не существует. Во всяком случае, сможете ли вы разбудить угасшую страсть, зависит только от вас, но для этого существует несколько вспомогательных советов. Когда партнеры разобрались в причинах потери влечения друг к другу, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Избавьтесь от рутины

В режиме «работа — дом — работа» у супругов остается мало времени друг на друга, вечером после рабочего дня каждый занимается своими делами и тем самым партнеры постепенно отдаляются. Наладить контакт можно, сменив обстановку. В данном случае стоит обратить внимание на несколько пунктов:

Отправляйтесь туда, где вы будете только вдвоем, по крайней мере вдали от детей, родителей, знакомых; Вам обоим должно быть комфортно в выбранном месте; Оградите себя и своего избранника от повседневных забот, исключайте эту тему даже из разговоров.

Пойдите на свидание

Отбросив все домашние хлопоты, считается полезным пойти с супругом на свидание. Неважно где оно будет проходить, будь-то в парке, ресторане или музее — выбирайте на свой вкус. Сценарий романтической встречи можно составить по нескольким вариантам. Например, вы притворитесь незнакомыми и постараетесь узнать друг друга заново, или, наоборот, начнете вспоминать приятные моменты, которых наверняка за период ваших отношений было немало.

Приведите себя в порядок

Перед свиданием обоим партнерам необходимо преобразиться. Женщине вспомнить, как наносить макияж и делать прическу. На этот счет особенно не волнуйтесь, поскольку всегда можно посетить салон красоты и довериться профессионалам.

По поводу фигуры тоже не стоит переживать, так как лишние килограммы — не приговор. Пышные формы выглядят аппетитно, особенно, если грамотно подобрать одежду и нижнее белье. Когда дело близится пикантному моменту, важно напрочь забыть про комплексы. Мужчина обычно не обращает внимание на недостатки избранницы, поскольку полностью вовлечен в процесс, потому можно расслабиться и не втягивать живот.

Однако и партнеры склонны запускать себя. Им, конечно, понадобится меньше сил и времени на подготовку к свиданию: всего-то снять засаленную майку и надеть что-то поприличнее, провести гигиенические мероприятия и воспользоваться парфюмом.

Станьте по-настоящему близки

Если вы прожили много лет в браке, нет смысла стесняться своего партнера и скромничать. Превратитесь в неукротимую тигрицу и удивите мужчину, а рецепт прост: включите фантазию и привнесите что-то новое в постель.

Также немаловажно разговаривать с партнером на тему секса: обсуждать предпочтения, желания и фантазии друг друга. Женщинам стоит понимать, что мужчины не обладают сверхспособностями и не умеют читать мысли, поэтому вполне нормально направлять их, в том числе во время процесса, то же касается и супругов. Если за много лет брака вы этого не сделали, не откладывайте и при желании оба получите удовольствие.

Чтобы развеять прохладу в отношениях, существуют и другие способы снова сблизиться. На первый взгляд они кажутся мелочью, однако на самом деле являются важными составляющими для поддержания супружеского союза. Попробуйте воспользоваться следующими советами:

ухаживайте, разговаривайте по душам, целуйтесь, обнимайтесь, держитесь за руки, делайте комплименты, устраивайте сюрпризы, смотрите вместе кино, играйте.

Иногда разлучайтесь