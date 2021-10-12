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Привычки женщин в постели, которые раздражают мужчин

Passion.ruиещё 1
27 минут назад

Некоторые женщины допускают ошибки в моменты близости, чем раздражают своих партнеров. Так, сексологи дали несколько советов представительницам прекрасного пола, чтобы улучшить интимную жизнь. В первую очередь необходимо проявлять инициативу, поскольку безучастие подавляет интерес у мужчин.

Привычки женщин в постели, которые раздражают мужчин
Фото: DepositphotosDepositphotos

Плюс к этому партнеров раздражает, когда женщина ведет себя очень тихо в постели, однако громко кричать тоже не стоит, так как это выглядит наигранно. Также, наоборот, не надо слишком много говорить. Постоянные вопросы отвлекают партнера и сбивают его настрой.

В порыве страсти женщина может оставлять на теле мужчины глубокие царапины, но ему это навряд ли понравится, поскольку это элементарно больно. Кроме того, ошибки прекрасного пола в том, что они зацикливаются на одной эрогенной зоне, выключают свет во время секса, имитируют удовольствие и, что еще хуже, вспоминают о бывшем. Об этом рассказал «Пятый канал».

Любовь,Эрогенные зоны,Интимная жизнь,
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