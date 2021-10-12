Привычки женщин в постели, которые раздражают мужчин

Некоторые женщины допускают ошибки в моменты близости, чем раздражают своих партнеров. Так, сексологи дали несколько советов представительницам прекрасного пола, чтобы улучшить интимную жизнь. В первую очередь необходимо проявлять инициативу, поскольку безучастие подавляет интерес у мужчин.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Плюс к этому партнеров раздражает, когда женщина ведет себя очень тихо в постели, однако громко кричать тоже не стоит, так как это выглядит наигранно. Также, наоборот, не надо слишком много говорить. Постоянные вопросы отвлекают партнера и сбивают его настрой.