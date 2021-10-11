Это не конец: как пережить развод и вновь стать счастливой

До сих пор определенная часть общества воспринимает развод как несчастье, равное потере близкого, причем особенно это касается женщин. И тем не менее, число разводов только растет. Психолог Вероника Хацкевич рассказала редакции «Рамблера», что нужно предпринять, чтобы освободиться от негатива прошлых отношений.

Фото: Кадр из фильма «Дорога перемен» Кадр из фильма «Дорога перемен»

Люди начали понимать, что не обязаны всю жизнь следовать выбору, который, возможно, был сделан поспешно и необдуманно. Причем все чаще на развод подают именно женщины. Согласно опросу Superjob, каждый второй россиянин считает развод грустным, но иногда необходимым решением. При этом женщины относятся к разводу проще, чем мужчины, а жены чаще подают на развод — шестьдесят процентов против сорок восьми у мужчин.

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Впрочем, несмотря на статистику, иногда даже звезды жалеют о разводе. Например, в этом признавались Ольга Бузова и актриса Татьяна Васильева. А певица Ани Лорак в разгар бракоразводного процесса даже обращалась за помощью к психологу, чтобы «вновь стать целостной». Тем не менее, актриса Амалия Мордвинова в эфире шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» заявила, что развод — это освобождение людей.

«Если они уже пришли к этому моменту... Поверьте мне, у меня четыре брака. Я всегда счастлива в браке и всегда счастлива в разводе, вот клянусь».

Чтобы испытать это чувство свободы, нужно выполнить несколько условий, рекомендованных Вероникой Хацкевич.

Не заглушать чувства

В первую очередь необходимо отстрадать. Ни в коем случае нельзя заглушать свои чувства в попытках казаться сильной и безразличной к бывшему мужу. Это абсолютно нормально — ощущать себя некомфортно, ведь сейчас буквально исчез человек, который занимал огромное пространство в жизни.

Осознать реальность

Когда период стагнации завершится, важно честно принять факт окончательного и бесповоротного расставания с мужчиной. Дети, друзья, работа все еще могут объединять бывших супругов, но это всего лишь жизненные обстоятельства, а не шанс на возобновление отношений. Не стоит тратить время на пустые надежды.

Избегать негатива

Упиваться отрицательными чувствами тоже не надо. Озлобленность, ненависть, жажда мести лишь помешают пережить развод. Если вы понимаете, что не можете сами справиться с этим, лучше посетить психотерапевта. Когда вы поймете, что вам больше не хочется ничего доказывать бывшему мужу, вы обретете свободу, ведь его мнение больше не будет иметь значения.

Заняться собой

Редко встретишь женщину, которая после развода ощущает себя хуже, чем в разрушающемся браке. Вместо сожалений стоит направить всю энергию и свободное время на себя. Ведь в браке мы даже не замечаем, как сливаем свои ресурсы в бездонную бочку. Теперь же можно направить их во благо себе. Если женщина финансово зависела от мужа, то теперь у нее есть мотивация использовать все свои возможности для развития и карьерного роста.

Найти себя

В совместной жизни мы неосознанно перенимаем привычки и характер партнера. Часто следуем его мнению, а не своим ощущениям. Так постепенно размывается собственное «Я». Но теперь можно и даже нужно разобрать жизнь по частям. Может оказаться, что вы общаетесь с навязанными людьми, давно забыли про собственное хобби, одеваетесь не так, как всегда хотели или же до сих пор не осмелились сменить причёску. Самое время прислушаться к себе.

Выстраивать новые отношения можно только после обретения личности. И вовсе не все мужчины — скучные, неверные, жадные, бедные, не способные любить. Остальные находятся в поиске опытной интересной женщины, которая хорошо поработала над собой.

Развод — это не конец