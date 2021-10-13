Какой секс является залогом счастливого брака

Секс на экране всегда дикий, интенсивный и абсолютно беззаботный. Поэтому, многие люди думают, что именно таким он и должен быть и что партнера может заинтересовать только сексуальная жизнь, включающая соблазнительное белье, эротику и приковывание наручниками. Однако, на самом деле все обстоит немного иначе.

Фото: Кадр из фильма «50 оттенков серого» Кадр из фильма «50 оттенков серого»

Эксперт по отношениям Ника Воткинс в разговоре с The Sun рассказала, что после 13 лет совместной жизни с мужем Брайном, она поняла, что секрет долгого и счастливого брака — это так называемый «ванильный», нежный секс. По словам эксперта, такие занятия любовью не подожгут ваше одеяло, но будут поддерживать свечу страсти, горящую между вами. Обычный секс без экспериментов может быть невероятно приятным и даже полезным для ваших отношений.

Согласно недавнему опросу YouGov, к 40 годам люди занимаются сексом в среднем чуть чаще, чем раз в неделю. Так что наши сексуальные привычки вполне предсказуемы. Когда наступает субботний вечер, по всей стране слышен скрип пружин кровати. Это замечательно, потому что вы получаете возможность отточить свои навыки.

Нет смысла доставать фетиш-маски, если ни один из вас не достигнет от этого оргазма — считает эксперт. Когда вы знаете, что вам нравится, и устанавливаете доверительные отношения, вы получаете более приятный финал. Опрос, проведенный компанией Durex, показал, что только 11% людей пробовали новую позу в сексе за последние шесть лет.