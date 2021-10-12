Требования женщины к мужчинам в Tinder высмеяли в сети

Пользователь Reddit под ником Entredarte опубликовал скриншот Tinder-профиля 27-летней женщины Эми (Amy) с требованиями к мужчинам. Пост вызвал обсуждения в сети: в комментариях многие высмеяли ее запросы.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

В своем профиле Эми рассказала, что хочет найти мужчину с ростом выше шести футов (1,82 метра), без татуировок на теле и без растительности на лице. Также, по словам женщины, ее будущий избранник должен быть карьеристом, обладать чувством стиля, хорошо обниматься, любить вкусно поесть, но в то же время не быть слишком привередливым в еде.

Помимо этого, мужчина обязан иметь как минимум одну ученую степень, жить в городе, иметь несколько гражданств. Кроме того, у потенциального бойфренда Эми должна быть необычная фамилия.

Пользователи сайта высмеяли пожелания женщины.

«То есть она ищет высокого юриста, который специализируется на международном праве и у которого будут личный шеф-повар и большая яхта... В Tinder? Мечтает по-крупному», — пошутила одна из пользовательниц.

Другая назвала запросы Эми забавными и посоветовала ей не искать любовь в приложении. «Дорогая, всех хороших уже разобрали, и у них нет аккаунта в Tinder. Прости, что огорчаю», — написала она.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что под описание Эми подходят только двое известных мужчин — персонаж романов Роберта Ладлэма, бывший агент ЦРУ Джейсон Борн и опасный преступник из сериала «Черный список» Реймонд Реддингтон.