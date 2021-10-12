Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.63
Войти в почту

Требования женщины к мужчинам в Tinder высмеяли в сети

Lenta.ru
1 час назад

Пользователь Reddit под ником Entredarte опубликовал скриншот Tinder-профиля 27-летней женщины Эми (Amy) с требованиями к мужчинам. Пост вызвал обсуждения в сети: в комментариях многие высмеяли ее запросы.

Требования женщины к мужчинам в Tinder высмеяли в сети
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

В своем профиле Эми рассказала, что хочет найти мужчину с ростом выше шести футов (1,82 метра), без татуировок на теле и без растительности на лице. Также, по словам женщины, ее будущий избранник должен быть карьеристом, обладать чувством стиля, хорошо обниматься, любить вкусно поесть, но в то же время не быть слишком привередливым в еде.

Помимо этого, мужчина обязан иметь как минимум одну ученую степень, жить в городе, иметь несколько гражданств. Кроме того, у потенциального бойфренда Эми должна быть необычная фамилия.

Пользователи сайта высмеяли пожелания женщины.

«То есть она ищет высокого юриста, который специализируется на международном праве и у которого будут личный шеф-повар и большая яхта... В Tinder? Мечтает по-крупному», — пошутила одна из пользовательниц.

Другая назвала запросы Эми забавными и посоветовала ей не искать любовь в приложении. «Дорогая, всех хороших уже разобрали, и у них нет аккаунта в Tinder. Прости, что огорчаю», — написала она.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что под описание Эми подходят только двое известных мужчин — персонаж романов Роберта Ладлэма, бывший агент ЦРУ Джейсон Борн и опасный преступник из сериала «Черный список» Реймонд Реддингтон.

Ранее американка показала, как можно получать подарки от незнакомцев с помощью приложения Tinder.

Любовь,Джейсон Борн,ЦРУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители