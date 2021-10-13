5 ошибок при попытке заняться сексом догги-стайл

На четвереньках, с прогнутой спиной, лицом в подушку — не всегда принимающая сторона так же радуется сексу догги-стайл, как проникающая.

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Издание InsideHook подсказывает, что есть пять ошибок, которые вы можете делать при попытке заняться таким сексом.

Прежде всего, вы не уделяете должного внимания интимности момента. Догги (позицию, в которой оба партнера стоят на коленях, а один из них проникает сзади) часто рассматривают как грубое, доминирующее положение. А ведь именно в этот момент можно вложить всю свою нежность: не тянуть того, кто оказался снизу, за волосы, и не шлепать, а погладить и прошептать пару нежных (или грязных) глупостей. Интимности послужит и смена позы — сменить четвереньки на положение ничком на спине партнера.

Вы не контролируете глубину проникновения — еще одна ошибка. Принимающую сторону не нужно пробивать насквозь, как стену перфоратором — это может быть больно.

Плюс догги-стайла — глубокая пенетрация — может единомоментно превратиться в его минус, и будет больно, особенно если женщине упираются прямо в шейку матки или у нее эндометриоз,

— говорит секс-эксперт.

Она рекомендует принимающей стороне регулировать глубину проникновения, сжимая бедра и колени.

Да, кстати, не давать рулить процессом принимающей стороне — тоже ошибка. Пускай она управляет движениями, раскачиваясь вперед, назад и куда ей заблагорассудится, и тогда точно никому не будет больно (конечно, если вы не стоите коленями на твердом полу — вы же не стоите?).

Забыть о лубриканте — огромная ошибка. Это верно не только для догги-стайл, но с ним может оказаться роковым — глубокий неувлажненный процесс не порадует никого.