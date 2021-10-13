Ученые назвали причину однополых отношений у женщин

Учёные из Университетского колледжа Лондона, Манчестерского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины рассказали, что высокий уровень тестостерона может быть причиной однополых отношений у женщин. Об этом говорится в журнале The Journal of Sex Research. В исследовании участвовали 15 162 человека.

Фото: Кадр из фильма «Вита и Вирджиния» Кадр из фильма «Вита и Вирджиния»

В ходе исследования удалось выяснить, что мужчины с высоким уровнем тестостерона в попытках прибегнуть к более частому сексу часто меняли своих партнёрш. Повышенный же тестостерон у женщин сопровождается тягой к представителям своего пола.

Отмечается, что уровень гормонов влияет не только на сексуальное поведение, но и на половое влечение людей.