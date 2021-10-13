Эксперт рассказал, почему люди грустят после секса

Хороший секс тоже может опечалить, при этом, у грусти после полового акта могут быть разные поводы и случиться такое может как с женщиной, так и с мужчиной.

Фото: Кадр из фильма «Лазурный берег» Кадр из фильма «Лазурный берег»

Психолог, сексолог и телесно-ориентированный психотерапевт Александра Алексеевская рассказала порталу Моменты о самых распространенных причинах грусти людей после секса.

Нежелание интимной близости

Эксперт рассказала, что бывают моменты, когда человек не может отказать партнеру из страха, что он начнет изменять. А когда люди делают то, что им не нравится — психика защищается, и человек начинает испытывать негативные эмоции. После этого приходит обида, грусть и агрессия на партнера или себя

Интимная близость катализирует внутренние процессы человека

По словам сексолога, для хорошего полового акта важно встретиться со своими чувствами. Когда человек гасит переживания, эмоционального контакта может и не быть. Секс — это лакмусовая бумажка. Для того, чтобы быть в эмоциональной близости, необходимо снять все блоки. Важно быть открытым, потому что этого требует хороший секс. Тогда мы встречаемся со своими чувствами. Когда после секса этот контакт был прерван или не реализован, человеку становится грустно. В таком случае становится плохо, потому что один из партнеров понимает что его тело просто «постукалось» с другим телом.