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Сябитова рассказала, как спасти брак от развода

Мира Маркина
1 час назад

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, как спасти брак от развода. Советами по сохранению отношений она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».

Сябитова рассказала, как спасти брак от развода
Фото: @syabitova_roza@syabitova_roza

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале считает, что семья неизменно держится на детях и совместно нажитом имуществе. Именно эти два фактора объединяют людей и не дают отношениям разрушиться.

«Когда возникает сложная ситуация, то мысль о разводе эти два показателя останавливают», — сказала Роза Сябитова.

Также она отметила, что брак держится на женском терпении:

«Пока женщина находит аргументы терпеть — она [семья] держится, перестала — развалится».

Кроме того, телеведущая высказалась о совместной ипотеке. По ее мнению, она может как объединить семью, так и разрушить.

А вот Насте Ивлеевой и Элджею не удалось сохранить брак. После развода блогер забрала у рэпера общий дом, земельный участок и гараж.

Любовь,Роза Сябитова,Радиостанция "Говорит Москва",
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