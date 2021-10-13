Телеведущая Роза Сябитова рассказала, как спасти брак от развода. Советами по сохранению отношений она поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».
Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале считает, что семья неизменно держится на детях и совместно нажитом имуществе. Именно эти два фактора объединяют людей и не дают отношениям разрушиться.
«Когда возникает сложная ситуация, то мысль о разводе эти два показателя останавливают», — сказала Роза Сябитова.
Также она отметила, что брак держится на женском терпении:
«Пока женщина находит аргументы терпеть — она [семья] держится, перестала — развалится».
Кроме того, телеведущая высказалась о совместной ипотеке. По ее мнению, она может как объединить семью, так и разрушить.
А вот Насте Ивлеевой и Элджею не удалось сохранить брак. После развода блогер забрала у рэпера общий дом, земельный участок и гараж.