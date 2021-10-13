Кто такие сапиосексуалы и почему их тянет к умным

Говорят, что в человеке главное — ум. С этим утверждением особенно соглашаются сапиосексуалы — люди, которых сексуально и романтически привлекает интеллект. Что это за люди и как они выбирают себе партнеров? Рассказываем ниже.
Сапиосексуальность по-простому — влечение к интеллекту. В корне термина латинское слово sapio — «понимать», «быть мудрым».
Сапиосексуалов сексуально привлекают умные люди, иногда гениальные. Ум, интеллект, логика и широкий кругозор сапиосексуалы считают важнейшими чертами в партнере.
И да, и нет. С одной стороны, сапиосексуальность не подразумевает влечения к определенному полу или гендеру, в отличие от других ориентаций. И гетеросексуалы, и представители ЛГБТ могут быть сапиосексуалами.
С другой стороны, сапиосексуалы часто пытаются отстраниться от бинарной системы пола, от традиционных представлений об ориентации. Ум есть ум, и неважно, человеку какого пола он принадлежит.
Это неизвестно. О природе сапиосексуальности до сих пор ведутся дебаты. Для одних это такая же сексуальная ориентация, как все остальные. Некоторые социологи считают, что сапиосексуальность — это не более, чем фетиш. Необязательно быть сапиосексуалом, чтобы хотеть себе умного партнера. Интеллект — в целом привлекательная черта для многих людей.
Как же отличить сапиосексуалов от представителей других ориентаций? Команда австралийских исследователей разработала опросник сапиосексуалов (данные портала WebMD). Опросник создан для проверки, испытывают ли люди сексуальное влечение к интеллекту или же просто хотят себе умного партнера.
Результаты показали, что участников действительно сексуально и романтически привлекали люди с интеллектом выше среднего, IQ от 120 и выше. Однако слишком высокий интеллект не воспринимался как желаемое качество для партнера.
Исследование следует воспринимать критически: каждый определяет интеллект по-своему, а количественную оценку IQ многие считают переоцененной. В конце концов право на самоопределение остается за человеком.
Сапиосексуалы нередко встречаются с другими саписексуалами. Обычно это люди с высоким интеллектом, которым важно, чтобы их понимали, чтобы с партнером можно было поговорить. Таким парам нравится совместная интеллектуальная деятельность, долгие разговоры, логические игры.
У саписексуалов есть сайты и приложения для знакомств, где интеллектуально одаренные люди могут познакомиться с другими гениями. Иногда сапиосексуалы встречаются с не-сапиосексуалами. Когда оба человека работают над отношениями, и обоим комфортно, проблем из-за разности взглядов нет.