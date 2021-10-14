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Женщина рассказала о работе учительницей секса для мужчин

Lenta.ruиещё 1
6 часов назад

Мишель Рени из американского штата Мичиган рассказала о своей работе суррогатным сексуальным партнером, в рамках которой она, среди прочего, учит людей заниматься сексом. Ее историей поделилось издание The Mirror.

Женщина рассказала о работе учительницей секса для мужчин
Фото: @meetmichellerenee@meetmichellerenee

45-летняя американка призналась, что задумалась о собственной сексуальности после развода с мужем. Она стала читать много материалов о сексе и женском оргазме, а также посмотрела фильм «Суррогат», в котором рассказывается о том, как инвалид средних лет решается избавиться от девственности с помощью секс-суррогата. Вскоре Рени поняла, что сможет зарабатывать деньги на своем увлечении. Сначала она стала обниматься с людьми за деньги, но вскоре поняла, что ей это не очень интересно, и переехала в менее консервативный штат Калифорния.

Женщина объяснила, что работает с клиентами, гетеросексуальными мужчинами, вместе с психотерапевтом. Среди ее пациентов много девственников и тех, кто страдает от эректильной дисфункции или преждевременной эякуляции. Задача Рени — научить их пониманию личных телесных границ, привить навыки безопасного общения и помочь начать получать удовольствие от секса и сексуальных практик. Американка признается, что 90 процентов ее работы никак не связано с сексом, а почти все проблемы ее клиентов вызваны психологическими барьерами и установками, а не с проблемами с гениталиями.

По ее словам, работа суррогатным сексуальным партнером считается легальной, поскольку клиенты платят ей не за секс-услуги, а за психотерапию. Рени добавила, что работает с клиентами от шести месяцев до года до того момента, как начинает использовать сексуальные практики. Американка подчеркнула, что большинство людей вообще не представляет, чего хочет в постели, и не умеет толком говорить «нет» или «да» партнеру.

Ранее американка Кили Шоуп из Чикаго, штат Иллинойс, рассказала, что обнимает незнакомцев и получает за это 100 долларов в час. Иногда клиенты удивляют ее необычными просьбами: кто-то хочет, чтобы ему почитали детские сказки, другие — чтобы их пощекотали.

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