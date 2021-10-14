«Я — красивая игрушка» Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток

История мужской проституции, как и женской, начинается с глубокой древности. В наши дни она распространена на территории практически всех стран мира. С течением времени проституция видоизменялась, и помимо сексуальных услуг в ней появлялись другие направления, например, эскорт — в классическом понимании сопровождение клиента на различных мероприятиях. «Лента.ру» разбиралась, чем отличается мужской эскорт от женского в России и других точках Земли, а также узнала у представителей индустрии, как они пришли в профессию, сколько они зарабатывают и как терпят странные желания клиентов.

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Мужской эскорт — достаточно закрытый бизнес, в котором большинство молодых людей работают самостоятельно. Однако на Западе существуют агентства, помогающие начинающим эскортникам находить клиентов. Одно из самых крупных — американское Cowboys 4 Angels. В прайс-лист таких организаций интимное обслуживание обычно не включено, но зачастую секс-услуги негласно оказываются клиентам за дополнительную плату.

В России так называемые «мальчики по вызову» скрывают свою деятельность от друзей и родных, чтобы избежать публичного порицания. По этой причине им приходится работать в одиночку и искать клиентов самостоятельно — в соцсетях и на других порталах.

Работа мужчин-эскортников определяется запросами клиенток. Женщины, обращающиеся за подобными услугами, весьма привередливы: их интересует не только привлекательная внешность мужчины, но и его эрудиция, порядочность и хорошие манеры. Сами же эскортники, как правило, имеют высшее образование, а доходы от этой деятельности не являются их единственным заработком.

«У меня есть всего лишь один человек, который обо мне заботится»

Рома Желудь, 25 лет, бывший блогер-миллионник. 10 лет назад аудитория двух его русскоязычных каналов на YouTube составляла 100 миллионов человек. Живет в США

Эскорт привлек меня высоким заработком, общением с интересными людьми из разных стран, а также возможностью путешествовать и помимо денег получать дорогие подарки. В мои услуги входит различного рода сопровождение: в ресторанах, в поездках и так далее. Можно сказать, что я как красивая игрушка в жизни моего клиента.

До прихода в индустрию я работал продюсером видеоконтента в крупных компаниях, а также продюсером в отделе брендированных коммуникаций. Я был довольно успешным специалистом в своей сфере.

И все-таки в эскорт я пришел за легкими деньгами, как и другие мужчины, хотя многие из них также выбирают эту профессию для самоутверждения. На самом деле у эскортников есть потребность во внимании и даже зависимость от веществ, которые вырабатывает мозг в момент получения каких-либо подарков.

Вообще, если человеку действительно хочется позаботиться о тебе, он спросит, что тебе нравится и какие бы вещи ты хотел от него получить. Например, можно попросить у клиента камеру за 300 тысяч рублей, хороший ноутбук и другие подобные подарки.

Когда я работал в эскорте, в день зарабатывал минимум тысячу долларов — чаще всего за сопровождение на тусовке в клубе или на ужине. В некоторые дни клиент мог заплатить от трех до пяти тысяч долларов за времяпрепровождение. Важную роль играет знание английского языка и сленга, потому что я работал за рубежом.

Я не знаком с эскортом в России, поскольку меня здесь знают из-за блогерской популярности, и работать тут достаточно проблематично. Единственное, что я могу точно сказать, в России такие деньги, как за границей, не платят почти никому.

Парни, публикующие анкеты на публичных платформах, готовы заниматься сексом даже за пять-десять тысяч рублей, но это уже не эскорт

К осуждению я отношусь спокойно, когда я уезжаю из России и нахожусь в другой части земли. На родине с этим гораздо сложнее, но это мой личный выбор и моя жизнь. Возможно, у меня и вправду нет мозгов, как некоторые считают: от этого и не появляется желание заниматься чем-то еще, когда я катаюсь за границу «на работу».

С полицией я никогда не сталкивался, потому что чаще сотрудники ловят девушек. Понимаете, взрослому мужчине все-таки морально намного сложнее рассказать, что он воспользовался подобными услугами, так еще и услугами другого парня. Несмотря на это, в моей деятельности нужно быть предельно осторожным.

На данный момент эскортом я не занимаюсь, потому что у меня есть всего лишь один человек, который обо мне заботится. А вообще клиентов можно найти через определенные сайты.

Заказчики бывают разными. К моему удивлению, часто это и молодые девушки, и парни, и даже бизнесмены. Один раз я танцевал стриптиз с двумя парнями-моделями на девичнике невесты.

Деньги, заработанные в индустрии, можно тратить не только на одежду, технику и салоны красоты, но и на курсы, обучение в университете или собственный бизнес. Эскорт — это не навсегда.

«У каждой клиентки своя история»

Майкл, 39 лет, бывший массажист, Москва. Пошел в эскорт исключительно ради денег

Несколько лет я успешно занимался профессиональным оказанием услуг массажа с выездом на дом. Периодически клиентки намекали или даже предлагали интим, но я отказывался. К этим женщинам не было нужного уровня химии, симпатии и интереса.

Однако на одном из выездов девушка проявила неожиданную для меня сообразительность. Я в очередной раз не реагировал на мощные знаки внимания, и клиентка предложила некоторую сумму денег за более яркие эмоции — это склонило чашу весов в нужную ей сторону.

С тех пор началась моя история работы в этой индустрии. Среди моих услуг — эскорт в качестве друга, спутника, бизнес-партнера, жениха, а также походы в рестораны, театры, кино, на дни рождения и корпоративные вечеринки. Плюс ко всему я предлагаю свое участие в бизнес-переговорах и сопровождение в рабочих командировках или на отдыхе.

Все услуги варьируются в зависимости от желаний клиентов: иногда можно просто приехать в гости и прекрасно побеседовать за чашкой кофе, поднять человеку настроение, если ему грустно в этот вечер. Возможно, дать нужный совет, просто выслушать его или разделить какую-то радость.

Заработка от эскорта мне достаточно для того, чтобы компенсировать мои физические и психологические перегрузки. Иногда я получаю и другие блага от клиенток — но это не квартиры и машины. Если человек хочет сделать мне приятно — это замечательно, я буду ему благодарен, но сам я никогда ничего не прошу.

Российский рынок эскорта переживает не лучшие времена. По моим ощущениям, 80 процентов реальных анкет на сайтах создают парни, которым трудно вступить в близость и даже познакомиться с девушкой в реальности. Они решают рискнуть, поставить самый маленький ценник под своими фото и ждать.

Большинство анкет на порталах липовые, и кто в реальности приедет к вам вечером в гости — русская рулетка. Очень повезет, если это будет просто нормальный парень, поскольку на сайтах редко опубликованы реальные объявления. Обмана со стороны агентств все еще очень много.

Вообще отечественная индустрия совершенно не организована, поскольку нет такого количества мужчин, которые подходят по различным параметрам для этой работы. Я имею в виду внешность, интеллект, тактичность и, самое главное, нормальное, человеческое отношение к людям.

Рынок до сих пор не вышел на должный уровень, потому что общество все еще относится к моей неординарной профессии негативно. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. К осуждению я отношусь спокойно, хотя сталкиваюсь с ним намного больше, чем с одобрением.

Чаще всего клиентов я нахожу в интернете, реже — по рекомендации. Подобный отдых обычно держат в секрете, даже подругам не рассказывают, а уж тем более семье. У меня есть клиенты, которых я знаю много лет и прекрасно к ним отношусь. Я не раз даже приезжал на дни рождения и корпоративы к сотрудницам [правоохранительных] органов.

У каждой клиентки — своя история. У одной умер муж, вторая развелась, третьей просто надоело проводить вечера в одиночестве, или, наоборот, ее душа требует приключений.

Что касается возраста, он варьируется от 19 до 47 лет, чаще всего ко мне обращаются женщины от 27 до 43 лет

Расскажу пару интересных историй. Однажды я играл роль жениха на фотосессии, где были лимузин, цветы, у девушки — свадебное платье. Съемки проходили в известных и красивых локациях. Надо было сделать легенду для интернета, что клиентка вышла замуж, но зачем — рассказать не могу.

А еще один раз позвонила жена и попросила соблазнить любовницу мужа, после чего сделать фото. Женщина планировала показать эти кадры супругу, чтобы он увидел дурную сущность соперницы и бросил ее.

Я отвечаю на подобные предложения отказом. Обманывать девушку и делать компрометирующие фото, зная о том, что впоследствии у нее будут из-за меня сложности, — это не мужское поведение.

Работа дает мне возможность путешествовать по миру, общаться с интересными и умными личностями, учит лучше разбираться в людях, их поступках и моделях поведения. Если честно, это очень интересный и полезный жизненный опыт.

«Я пошел в эскорт ради удовольствия»

MAX XXL, 30 лет, Москва. Пошел в эскорт из чувства авантюризма. Совмещает эскорт с основной работой

Моя карьера в эскорте началась с желания сделать это дело лучше, чем удавалось другим. Я понимал, что могу организовать все на должном уровне: у меня хорошее воспитание, мне привили правильные манеры, я могу общаться с абсолютно разными категориями людей.

Мне помогают эрудированность и постоянное пополнение багажа знаний. Помню, как перед началом работы на сайтах различных агентств я увидел странные фото мужчин и снимки голых половых органов. После этого я утвердился в своем желании заниматься эскортом.

Сразу хочу отметить, что моя деятельность — эскорт в классическом его понимании, то есть сопровождение, как это происходит на Западе. Я захотел развеять стереотипы об этой профессии, внести в нее свои изменения и сделать сферу лучше. Тем не менее я продолжаю работать по специальности — у меня хорошее экономическое образование.

В обществе бытует мнение, что в эскорт идут мужчины, у которых туго с финансами. Лично я пошел не ради дохода, а для удовольствия и из чувства авантюризма. Не буду отрицать, что большинство занимается подобной деятельностью, чтобы легко заработать, но надо понимать, что попасть в индустрию не так легко.

Я никогда не работал ни с какими агентствами и менеджерами, поскольку сразу решил открыть свой проект MAX XXL, который на данный момент является самым известным в России. Причем я никого не трудоустраиваю, я сам по себе — единственный индивидуал в стране, который развивает такой большой проект в сфере эскорта.

Конечно, каждый может зайти в интернет и найти кучу сайтов, где публикуют либо фото, украденные с иностранных ресурсов, либо попросту отфотошопленные изображения. Кстати, мужчины нередко размещают фото своих половых органов, думая, что это выглядит адекватно. Я исповедую другую концепцию.

За работой в эскорте скрывается большой труд. Я говорю не только об эмоциональном аспекте, хотя люди действительно высасывают всю энергию. Всем кажется, что ты приезжаешь к клиенту, и он должен просто радоваться твоему присутствию, но это далеко не так.

Первоначально мне захотелось быть независимым, у меня есть то, что особенно ценят клиенты, — конфиденциальность. Мои клиенты общаются со мной напрямую, не называют никаким менеджерам свои адреса и номера телефонов. Все, что было в квартире или в номере между нами, остается исключительно там.

Многие, кстати, ошибочно думают, что эскорт подразумевает секс, но это не так. Например, я не оказываю сексуальные услуги, интим происходит только по обоюдному желанию.

Безусловно, сейчас индустрия развивается, но толпы мужчин в эскорт все еще не идут. Особенно хромает классический мужской эскорт — его найти практически невозможно, а вот с гей-эскортом нет никаких проблем. Найти приличного гетеросексуала, оказывающего подобные услуги, очень сложно. Ты видишь анкету в соцсетях, но не знаешь наверняка, кто именно к тебе приедет, — это уже вопрос здоровья и безопасности.

Да и вообще не каждый готов пускать незнакомца на свою территорию, а проверенных людей, которые не подведут и от которых получишь истинное наслаждение, ничтожно мало. Я стараюсь менять эскорт и показывать свою деятельность с другой стороны.

Вообще, сейчас мало кто может себе признаться в том, что он не против эскорта. Он существует в крупных городах, но не в глубинке — там это непонятно и абсурдно.

Стереотипов в моей сфере огромное количество, чаще всего они связаны с личностью клиентов. Подобными услугами пользуются не только обеспеченные женщины. Профессия тоже не имеет значения, встречаются и управленцы, и бизнесвумен, и простые наемные работницы. Мои услуги могут позволить себе люди разного достатка.

У меня очень большой перечень услуг — от романтических свиданий на час до программы встреч, легких БДСМ-сессий, ужина в ресторане и так далее. Такого нет ни в одном даже западном агентстве, например, Cowboys 4 Angels. Еще я предлагаю клиенткам массаж и разного рода сопровождение, часто даже отправляюсь в другие города или за границу на отдых с одной женщиной. Как правило, в таких поездках клиентки никак меня не представляют.

Также стоит выделить ту категорию женщин, которые уже наелись семейной жизни, и им просто нужен человек, с которым надежно, комфортно, не стыдно, интересно и увлекательно. И который не выносит мозг — без звонков, без ревности. Я никогда ни с кем не связываюсь сам, хотя знаю, что есть такие прецеденты.

Я не привык злоупотреблять своими услугами. Подарки мне обычно не дарят. Бывает, женщины готовят ужин к моему приезду — это очень ценно, поскольку человек дарит мне свою доброту и время. В наше время мало кто ценит заботу — я обращаю внимание на такие вещи.

Что касается заработка, на деньги от эскорта можно комфортно жить. Но ты не можешь приходить к клиенту, если можно так выразиться, с голыми руками, — в себя надо вкладываться.

Любой треш обычно начинается с женщины, которая перебрала с алкоголем. Если честно, я стараюсь сразу уехать, если клиентка находится в сильном опьянении, хотя по телефону я порой не понимаю, что она выпила. Иногда от таких женщин тяжело «слиться».

Однажды, в начале карьеры, я уже собирался уходить после встречи с женщиной, как вдруг неожиданно она открыла соседнюю дверь, а там оказался спящий муж. Пока я обувался, клиентка сбегала на кухню, налила кастрюлю воды и облила супруга, чтобы разбудить его. Конечно, он подскочил и начал спрашивать, кто я. Я постарался все корректно объяснить, и все закончилось хорошо. По сей день мне непонятен этот поступок. Сейчас вспоминаю с улыбкой, а тогда было напряженно. Она даже ничего не объясняла мужу. Меня спасло только умение выстраивать диалог. Больше подобных случаев у меня не было, потому что те, кто действительно настроен на встречу, пишут осознанно.