Размер не имеет значения: что делать, если у вашего партнера он маленький

Размер полового члена — это еще не все, когда речь идет о сексе. Для некоторых людей этот критерий может совершенно не иметь значения, ведь не все полагаются на вагинальный секс для получения удовлетворения, а большинство женщин вообще не испытывают оргазм от одного только проникновения.

Фото: Кадр из фильма «Лазурный берег» Кадр из фильма «Лазурный берег»

Несмотря на все мифы и стереотипы, размер полового члена не является абсолютным критерием сексуального удовлетворения. Тем не менее вполне нормально быть немного застигнутой врасплох, если все ваши предыдущие сексуальные партнеры были довольно похожи друг на друга в анатомическом плане, а мужское достоинство нового оказалось меньше среднего. Существует множество приятных способов секса, которые не требуют проникновения члена, тем более определенного размера. В конце концов, вы можете больше полагаться на оральную или мануальную стимуляцию, использовать секс-игрушку или фаллоимитатор, если вам обоим это удобно.

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Для справки: согласно последним исследованиям, средний размер эрегированного полового члена составляет около 12,5 сантиметров, а длина большинства пенисов разнится на 2-4 см. Если это так, то определенные позиции и техники могут сделать проникающий секс намного приятнее для вас обоих. Вот несколько советов, которые могут помочь.

Совет 1: помните, что его эрекция, возможно, еще не достигла своего полного потенциала

Об этом нужно помнить каждый раз, когда вы занимаетесь сексом с новым партнером. Нервы, волнение и давление могут негативно сказаться на возбуждении парня, поэтому его эрекция будет слабой. На самом деле это совершенно нормально, особенно если не хватает прелюдии. Вполне возможно, что когда вы станете чувствовать себя более комфортно друг с другом и займетесь сексом еще несколько раз, то обнаружите, что его эрекция стала сильнее или дольше. Исследования показывают, что мужчины, как правило, быстрее возбуждаются, когда они состоят в отношениях.

Объясняется это тем, что существует очень много факторов, которые могут повлиять на способность достичь полной эрекции, и эти факторы могут меняться со временем. Пенисы взрослых мужчин не меняются в размерах, но есть шанс, что вы увидите некоторые изменения, если продолжите заниматься с ним сексом.

Совет 2: уменьшение количества смазки поможет испытать больше ощущений

При большом количестве смазки вы можете не испытать столько ощущений, сколько обычно, если у нового возлюбленного пенис меньше, чем у предыдущих. Так что, возможно, с этим партнером придется обойтись без смазки. Если у вас сильно увлажнено влагалище, можно быстро вытереть чем-то гениталии перед проникновением, чтобы почувствовать больше ощущений.

Совет 3: сжатие мышц тазового дна может сделать проникновение более ощутимым

Если сжимать эти мышцы во время проникновения (не все время, а по мере возможности — обычно синхронно с толчками партнера), это может сделать процесс более удобным и усилить ощущения для вас обоих.

Совет 4: попробуйте позы, которые обеспечивают большее трение и клиторальную стимуляцию

С маленьким пенисом вы можете быть ограничены в том, какие позы работают и действительно приятны вам обоим. Трудно дать конкретные рекомендации, не зная ваших анатомических особенностей и предпочтений, но просто исследуйте и посмотрите, что работает. В целом позиция «ты сверху» может обеспечить большее трение и клиторальный контакт, в то время как такие позиции, как «ложка» или «вход сзади», могут оказаться более сложными.

Вы также можете решить, что оральная и мануальная стимуляция — это то, что вам нужно, а секс с проникновением не совсем ваш вариант. Увеличение количества прелюдий и сексуальных действий может быть хорошим способом исследовать, что вам нравится, пока вы все еще узнаете тела и потребности друг друга.

Совет 5: будьте честны с партнером

Общение и честность имеют решающее значение. Если вы хотите иметь лучший секс с партнером, то должны быть открыты и честны в вопросе о том, что вам приятно. Это означает, что в вашей жизни больше не должно быть фальшивых оргазмов и стонов, вместо этого лучше скажите, чего вы хотите от секса. Однако ни в коем случае не упоминайте, что проблема в размере его пениса. Вместо этого честно скажите, что вам хотелось бы определенных поз, больше оральной или мануальной стимуляции, секс-игрушек, чего угодно.