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Как вдохновить мужчину на победы в работе и жизни

Passion.ru
3 часа назад

Семейный психолог Ольга Романив рассказала, как избежать серьезных ошибок в отношениях и не оставить в памяти партнера негативный осадок. Прежде всего не стоит брать на себя неженские обязанности и перенимать повадки сильного пола.

Как вдохновить мужчину на победы в работе и жизни
Фото: Passion.ruPassion.ru

Также женщина не должна претендовать на роль главы семейства, ее основная задача — поддерживать партнера. Особенно важно для здоровых отношений следующее: не унижать своего избранника, не указывать на ошибки и не задевать его чувство собственного достоинства.

«Здоровье, карьерный рост, успех, деньги, настрой — это все напрямую связано с тем, какая рядом с мужчиной находится женщина», — отмечает Ольга Романив в беседе с «Пятым каналом».

Во многих спорных ситуациях так называемый слабый пол способен поддерживать и направлять своих партнеров, при этом вселяя доверие, что он лидер в отношениях. Важно не забывать, что в союзе с мудрой женщиной мужчина готов горы свернуть.

Любовь,Ольга Романив,
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