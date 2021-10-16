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7 признаков того, что мужчина склонен к изменам

WMJ.ruиещё 1
2 часа назад

Ученые нашли косвенные признаки того, что мужчина может «пойти налево».

7 признаков того, что мужчина склонен к изменам
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Издание The Sun цитирует исследование, опубликованное в медицинском журнале Journal of Sex Research. Ученые пришли к выводу, что мужчины с более высокими показателями гормона тестостерона более склонны к романам на стороне. Они перечислили семь признаков высокого тестостерона. На первом месте оказались прыщи — из-за высокого тестостерона кожа активно меняется и может забивать волосяные фолликулы.

Скачки давления вниз и вверх свойственны внезапному повышению уровня тестостерона.

Волосы на теле — много волос на лице, груди и спине, темных и толстых. Но, кроме того, тестостерон ведет и к резкому облысению.

Перемены настроения — тревожность, депрессия, раздражительность. О высоком тестостероне говорит и пониженный уровень содержания сперматозоидов в сперме — неожиданно, но высокий тестостерон уменьшает тестикулы, а в критических случаях останавливает производство сперматозоидов.

Апноэ — кратковременная остановка дыхания во сне. Страдающие от апноэ люди храпят, хватают во сне воздух ртом, страдают от головных болей по утрам и сонливости.

Увеличенная грудь у мужчин (гинекомастия) тоже, как ни странно, связана с высоким тестостероном. Часто она возникает между 50 и 69 годами.

Любовь,Измена,
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