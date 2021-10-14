Русские звезды, уличенные в фиктивных браках

Чтобы добиться карьерных высот, звездам приходится проходить через многое. Переезжать из города в город, менять имидж, работать 24 часа в сутки. И порой браки, которые заключают знаменитости, представляют из себя не что иное, как сделку. WomanHit.ru решил вспомнить известных женщин, которые не боятся говорить о своих фиктивных союзах.

Лолита Милявская получила свою фамилию как раз от мужа, с которым состояла в фиктивном браке. Когда молодая артистка решила переехать в Москву, ей оказалось негде жить. Первое время певица оставалась у брата, но у него в скором времени появилась жена. Брат предложил заключить брак со знакомым, который хотел продать две комнаты в коммуналке, Виталием Милявским. Сама артистка рассказывала в интервью:

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«При коммунистах был единственный способ продать жилье — оформить фиктивный брак».

Но так как подобные действия были уголовно наказуемые, молодые люди сделали все по-настоящему: купили дешевые кольца, похожие на золотые, взяли с собой свидетелей и пошли в ЗАГС.

А по окончанию церемонии лжемуж поцеловал не невесту, а свидетельницу. Через год они развелись.

Становление Юлии Высоцкой как актрисы начиналось в Беларуси. Она мечтала играть в театрах Минска, но прописки этого города у молодой девушки не было. Друг Юлии Анатолий Кот предложил помочь начинающей артистке — расписаться. Мать молодого человека была категорически против таких манипуляций, но Анатолий сдержал обещание, и они пошли в ЗАГС. Юлия на время брака даже брала фамилию друга.

У Елены Воробей было два фиктивных брака. О первом супруге юмористка никогда не распространялась. Девушка проживала в Бресте и мечтала поехать жить в Питер, чтобы там поступить в театральное училище. Но для осуществления мечты ей не хватало прописки в культурной столице. Елена достаточно быстро нашла мужчину, который согласился пойти с ней в ЗАГС, для ускорения процесса артистка сделала «липовую» справку о беременности. Мужу она заплатила всего лишь тремя литрами самогона.

Второй брак заключался так же, как и у Милявской — для покупки жилья. Воробей вышла замуж за владельца двух комнат, который прописал ее в них, а впоследствии и продал.

Роза Сябитова не скрывает от общественности, что вышла замуж по расчету. Она прожила с первым мужем до самой его смерти в 1993 году, но, по признанию ведущей, даже за 10 лет не полюбила его.

Звезда телешоу «Давай поженимся» говорила в интервью: