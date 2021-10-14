Почему некоторых женщин привлекают заключенные

Женщин, которые пишут заключенным, называют «заочницами», потому что отношения с мужчинами у них завязываются по переписке. Это потом они приезжают к своим избранникам на свидания, привозят им продукты, переводят деньги.

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Это явление существует во всех странах мира. Независимо от эпохи и общественного устройства многим представительницам прекрасного пола нравятся «плохие парни», и какая-то часть женского населения интересуется преступниками. Дамы часто романтизируют образ уголовника, придавая ему в своем воображении черты благородного разбойника или пирата.

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С другой стороны, заключенные действительно испытывают острую потребность в переписке с людьми, находящимися по ту сторону забора с колючей проволокой. Лица, отбывающие наказание, всеми силами стремятся преодолеть ощущение изолированности от мира. И переписка для них – практически единственная возможность общения с людьми, находящимися на воле. Кроме того, многие заключенные рассчитывают получать передачи, поэтому желающих переписываться с женщинами всегда достаточно. Некоторые осужденные переписываются сразу с несколькими женщинами, и каждая из них искренне верит, что она – единственная, желанная и любимая.

В книге «Около тюрьмы: женские сети поддержки заключенных» (Санкт-Петербург, 2015 год), которая вышла под редакцией директора Центра молодежных исследований Национального исследовательского университета ВШЭ Елены Омельченко, приведены интересные результаты работы целой группы ученых. Социологи изучили истории множества наших современниц, которые переписываются с осужденными.

Выяснилось, что нынешние сидельцы как-то находят возможность обойти строгий запрет на использование средств мобильной связи в тюрьмах и колониях. Они часто знакомятся со своими будущими «заочницами» в социальных сетях. Причем, это могут быть самые разные женщины – молодые или пожилые, без образования или с двумя дипломами, безработные или успешные руководительницы.

Если говорить об основных причинах, побуждающих разных дам к переписке с заключенными, то картина вырисовывается следующая.

Одиночество

Несчастные, закомплексованные женщины с низкой самооценкой часто становятся «заочницами». Они почему-то сомневаются в том, что достойны любви, поэтому не могут выстроить нормальные взаимоотношения с мужчинами, у которых нет никаких проблем.

Обычно после нескольких безуспешных попыток создать семью разуверившаяся в себе дама находит утешение в письмах заключенного, который умеет находить для нее самые ласковые, самые добрые и нежные слова.

Безопасность

Некоторые «заочницы» переписываются с уголовниками, которым сидеть еще очень долго. Такой роман часто бывает лишь виртуальным. Возлюбленный имеется, ему можно излить душу в письмах, воображать его прекрасным принцем на белом коне, который однажды прискачет за ней, но его крепко и надежно удерживают тюремные стены.

Если эти женщины просто боятся заводить реальные отношения, так почему бы им не пофлиртовать виртуально? Тем более, что можно не заботиться о прическе и макияже.

Романтика

Образованные дамы, которые любят читать любовные романы, часто очаровываются романтическим ореолом, который витает вокруг блатного мира. И не только молоденькие авантюристки пишут заключенным ради интереса. Взрослые женщины тоже хотят узнать побольше о таинственном криминальном мире, его суровых законах и строгой иерархии.

Как правило, это библиотекарши, учительницы, бухгалтерши, в жизни которых мало что происходит. А нежные письма уголовника – своеобразная отдушина, позволяющая скрасить повседневную обыденность.

Образ агрессора

Большинство психологов считают, что для женщины заключенный – это персонифицированный образ агрессора. Некоторых дам реально влечет к жестоким, эгоистичным мужчинам.

Руководитель отдела психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, нуждающимся в государственной защите, и семьям ЦПМСС г. Смоленска Елена Бирюкова рассказала, почему россиянки заводят отношения с такими людьми.

Дело в том, что некоторым женщинам нравится роль жертвы в отношениях. Они подсознательно ищут мужчин, которые будут их морально и физически подавлять. Обычно психологическая зависимость от «агрессора» формируется в детстве, когда ребенок видит страдания матери, которые причиняет ей грозный, жестокий отец. Девочка начинает считать, что так и должен вести себя мужчина.

Психолог Татьяна Никитина в своей статье «Любовь по переписке. Это нормально?» однозначно отвечает на этот вопрос: «Нет».

По мнению специалиста, если женщина предпочитает реальным отношениям виртуальный роман в письмах, это может значить, что она глубоко разочарована в семейной жизни, пережила тяжелое расставание с любимым и теперь ищет моральной компенсации за перенесенные страдания. Вероятно, она закомплексована, не уверена в себе, испытывает дефицит внимания, готова отдать душу за простое теплое слово в письме. Скорей всего, она боится заводить реальные отношения, потому что у нее толстые ноги или большие уши, или пятеро детей, или возраст пенсионный, или семь бывших мужей. Такая женщина просто ищет эмоции, которых ей не хватает в реальной жизни.

Влюбившись в иллюзорный образ мужчины, находящегося в заключении, женщина создает вымышленную реальность, в которой она может пребывать долгое время. Дама попадает в психологическую зависимость от этих отношений, нуждается в нежных письмах своего избранника и до последнего не хочет замечать ничего, что может испортить идеальный образ ее «принца».