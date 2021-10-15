5 способов влюбить в себя мужчину за один вечер

Ни один мужчина не сможет устоять, если вы будете правильно с ним обращаться, ведь чтобы свести с ума понравившегося мужчину, не нужны ни длинные ноги, ни аппетитное декольте, ни ангельское личико — достаточно лишь знать несколько верных способов соблазнения.

Фото: Кадр из фильма «Если я останусь» Кадр из фильма «Если я останусь»

Специалисты, изучающие поведение людей, давно выяснили, как привлечь внимание того или иного человека. Используя эти знания, вы запросто можете влюбить в себя кого угодно, сообщает Пятый канал.

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1. Будьте интересным собеседником

Сказанные от волнения слова иногда могут быть восприняты неоднозначно. А вот невербальные знаки мужчина понимает на подсознании. Любой представитель сильной половины человечества хочет чувствовать, что он действительно интересен своему партнеру. Старайтесь и вы быть интересным собеседником, не перебивайте своего оппонента, но при этом не бойтесь вступать в споры.

2. Отзеркаливайте, но аккуратно

Любого человека в первую очередь интересуют люди, очень похожие на него самого. Однако обо всех интересах и предпочтениях за одно свидание не узнать, поэтому постарайтесь «почувствовать» своего партнера. Главное — не копировать его полностью. Это моментально вызывает отторжение.

Он положил на стол руку, став к вам немного ближе? Незаметно придвиньтесь к нему, положив на стол локоть. Ну, а если мужчина расслабленно откинулся на спинку кресла, глубоко вздохните, немного отодвиньтесь и тоже расслабьтесь, но не прислоняйтесь к спинке кресла, как он.

3. Похвалите, но не залихватски

Уши любят комплименты. Прислушайтесь, о чем он говорит. Если он называет качества, которые нравятся ему в женщинах — то похвалите его именно по этим критериям. Говорит, что ему нравятся красивые — назовите его красавчиком, и так далее. Эффект может превзойти ваши ожидания.

4. Проявите сочувствие

Мужчины любят проявления заботы. Спросите его о работе. Он сам не заметит, как начнет жаловаться. Для закрепления образовавшегося духовного сближения, поделитесь с ним каким-нибудь секретом. Не важно, если об этом знают все ваши близкие — суть в том, что он должен думать, что находится в кругу посвященных.

5. Яркий финал свидания

Доказано, что люди скорее влюбятся друг в друга, если вместе переживут какое-то эмоциональное событие. Такова биохимия организма: за стресс и страсть отвечают одни и те же гормоны. Кидаться под машину, конечно, не стоит, но как же тогда создать приватную атмосферу? Самый легкий способ — предложить после ресторана отправиться в кино. Выбирайте остросюжетные фильмы: триллеры или ужасы. Также можно сходить вместе на квест — желательно, чтобы там тоже было страшно.