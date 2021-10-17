Какое поведение мужчин отпугивает женщин

SenPay_Me: «Грязнули. Удивительно, как быстро я могу потерять к нему интерес, когда вижу ванну, которую никогда не мыли, и такой черный ковер, что я боюсь ходить по нему. Также удивительно, как много мужчин имеют ужасное дыхание. Меня он привлекает, а потом мы целуемся, и меня поражает ужасное смертельное дыхание, и внезапно я просто хочу вернуться домой. Носите с собой мятные конфеты (относится ко всем полам)».