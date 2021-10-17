Какое поведение мужчин отпугивает женщин

Пользовательницы форума Reddit обсудили, какие поступки, манеры и черты в мужчинах их по-настоящему отталкивают.
Обсуждение началось с вопроса юзера @SmootPapi: «Девушки Reddit, какие вещи, которые мужчины делают каждый день, вас отталкивают?». За три дня ветка набрала 4,6 тысячи лайков и столько же комментариев.
В словах девушек было много общего. Например, многие признались, что терпеть не могут, когда мужчина хвастается своими достижениями и выставляет себя «альфа-самцом».
Emzilyuk: «Хвастовство или показушество перед друзьями. Грубость по отношению к незнакомцам».
ayarbee: «Хвастовство всякой ерундой — например, как сильно он может напиться или во скольких драках он участвовал. Да, и когда он называет себя "альфа-самцом"».
Korrin: «Превращение всего в соревнование. Есть определенный тип парней, которые думают, что могут произвести на вас впечатление, будучи "лучшими" чем-то. Не просто хорошими, а именно "лучшими". Они будут унижать вас и других, чтобы доказать свое превосходство, и такое поведение просто раздражает».
TLa-avocado: «Разговоры о том, какие они альфа-самцы. Это словно кричит: "Я не уверен в своей мужественности"».
Для многих пользовательниц токсичная маскулинность — агрессия, упрямство, ненависть к всему женскому — оказалась отталкивающим качеством.
stressandscreaming «Когда мужчины ведут себя так, будто стереотипно женственные вещи — обязательно плохие, и они отказываются их пробовать. Например, принимать ванну, зажигать свечи или пользоваться вкусными ароматными одеколонами».
PeskyPorcupine: «Чрезмерная агрессия и собственничество».
PurpleMermaid16: «[Когда они] действуют так, как будто они знают все, хотя они явно не знают».
Palindrome_Oakley: «Говорит и перебивает меня. Я не делаю этого с тобой, не делай этого со мной».
Другие девушки жаловались, что мужчины постоянно игнорируют их интересы и не воспринимают всерьез личные увлечения.
brokendollamp: «Игнорирование моих интересов, при этом ожидание, что я пойму его интересы и буду в них погружаться».
Cold_Ad136: «Не воспринимает вас всерьез / не заботится о том, что вы говорите. Или ожидает, что я буду поклоняться земле, по которой он ходит».
Также девушки отметили, как много мужчин не соблюдают базовые правила личной гигиены.
SenPay_Me: «Грязнули. Удивительно, как быстро я могу потерять к нему интерес, когда вижу ванну, которую никогда не мыли, и такой черный ковер, что я боюсь ходить по нему. Также удивительно, как много мужчин имеют ужасное дыхание. Меня он привлекает, а потом мы целуемся, и меня поражает ужасное смертельное дыхание, и внезапно я просто хочу вернуться домой. Носите с собой мятные конфеты (относится ко всем полам)».
Upbeat_Astronaut8432: «Не принимать душ и не использовать дезодорант».
LinaZou: «Плевки. Почему так много мужчин делают это на публике и так часто на тротуарах рядом с другими людьми?».
StarvationCure: «Когда он "попадает" на сидение/пол. Оставляет за собой гигантский беспорядок, чтобы я убралась, как будто я его мама, а затем говорит, что хочет заняться любовью, когда он ни черта не делал или не разговаривал со мной весь день... как будто я просто горничная».
Наконец, пользовательницы отметили, что мужчины не всегда знают, как правильно разговаривать с женщинами.
Nothernsuburbnanny: «Когда мы нормально общаемся, и он внезапно превращает разговор в эротический, без каких-либо намеков и предпосылок. Мы буквально говорили о работе, а в следующую минуту он переводит тему в сторону голого массажа. Да нет, спасибо».
smokymoonVR: «Когда говорят "Ну не может быть так больно", если я сильно поранилась или у меня спазмы».
PublicWar5: «Когда он советует перестать есть то, что я ем (например, хлеб, лапшу и т.д.), потому я от этого потолстею. Мне все равно. У меня был тяжелый день. Я хочу есть свой хлеб. Отвали».