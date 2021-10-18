Фингеринг: эксперт назвала лучшие секс-техники руками

Фингеринг — это мануальная секс-практика, главным инструментом которой выступают руки. Обычно под фингерингом подразумевают проникновение пальцами в вагину. Только проникать можно не только в вагину, но и в анус, рот, а можно и не проникать вовсе.

Еще один распространенный миф о взаимодействии руками заключается в том, что его практикуют только те, у кого есть трудности получить удовольствие традиционным образом. Однако по статистике оргазм от воздействия членом на чувствительные зоны получает меньший процент девушек. Почти всегда для удовольствия необходимо подключать руки, губы или секс-девайсы.

Рассказывать о многообразии секс-практик с использованием пальцев рук будет Саша Казанцева — авторка телеграм-канала «Помыла руки» и журнала «Открытые», редакторка OMGyes.com и секс-просветительница.

Таймкод:

1.00 — Кому нужен фингеринг

3.50 — Фингеринг — мастурбация или нечто большее

6.00 — Все про нервные окончания

10.55 — Фингеринг и сквирт

13.00 — Женщины, которые не любят проникающий секс

16.40 — Сложные эмоции, которые мы испытываем в сексе

20.51 — Классификация фингеринга

23.10 — Техники воздействия на гениталии пальцами

29.20 — Опасные ногти и неприятные болезни

33.50 — Что делать, если устают руки

36.38 — Анальный фингеринг

41.03 — Обсуждаем фистинг

44.14 — Оральный фингеринг

49.00 — Тоинг или фингеринг пальцами ног

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий