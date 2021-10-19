Что мешает вам привлечь мужчину мечты

Многие женщины так или иначе сталкиваются с одной проблемой — принц на белом мерседесе из мира грез так и не припарковался у их подъезда и не поставил долгожданную реакцию на сториз в инстаграм. Тогда они прихорашиваются: яркий макияж, сексуальный образ, каблуки, свежий маникюр, депиляция и дежурная улыбка — все, чтобы привлечь партнера мечты и укатить с ним в рассвет счастливой семейной жизни.

Фото: Кадр из фильма «Грязные танцы» Кадр из фильма «Грязные танцы»

Однако даже эти методы почему-то не помогают и женщины начинают задаваться вопросом, что же мешает им привлечь партнера мечты.

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Почему одни женщины буквально купаются в мужском внимании, тогда как другие могут месяцами сидеть на сайтах знакомств, но так и не сходить ни на одно реальное свидание? Обязательно ли быть красавицей с модельными параметрами, чтобы сводить с ума представителей противоположного пола? И что вообще нужно сделать для того, чтобы найти мужчину своей мечты, разбираемся с экспертами.

Наталья Касарина

Дипломированный психолог-сексолог, телесно-ориентированный терапевт и автор книги «Вся правда о сексе»

Замечали ли вы, как в больших компаниях внимание мужчин приковано вовсе не к пышногрудым и эффектным женщинам, которые активно участвуют в дискуссии, далеко не глупы и знают себе цену, но делают это с «противозачаточным лицом», а к тем женщинам, которые расслабленны, открыты для общения и умеют легко и непринужденно улыбаться? Этот феномен можно объяснить: когда вы раскрепощены, принимаете открытые позы и не напряжены, это отлично располагает к вам противоположный пол. Если же ваш взгляд в панике бегает по углам, вы не знаете, куда деть руки, поэтому теребите в них связку ключей или платок на сумке, а ваша поза максимально закрытая — любой мужчина пройдет мимо, так и не обратив на вас внимания. Это же касается и «противозачаточного лица», когда ваши губы сжаты и походят на нитку, между бровями глубокая складка, челюсти сомкнуты. В таком случае незнакомец, считав сигналы вашего тела, сочтет их за фразу «Проходи мимо, парень, чтобы получить мое расположение, нужно постараться».

Разговор двух тел

Язык тела — это один из важнейших инструментов общения. Он несет в себе гораздо больше смысла и рассказывает о нас собеседнику больше, чем зеркало души. С помощью жестов и мимики мы выражаем разные эмоции: от гнева, сжимая челюсть и хмурясь, до счастья, улыбаясь до самых ушей. Язык тела понятен всем людям, независимо от их национальности, образа жизни и вероисповедания. Он возник еще до того, как человек научился общаться с помощью речи. Однако многие современные люди запамятовали, что в совершенстве владеют этим инструментом, в то время как, например, дерзкие и темпераментные итальянцы часто разговаривают, активно размахивая руками. Если речью можно умело жонглировать, то тело выдаст вас «с потрохами» мгновенно.

Наше тело — отражение нашей жизни. Оно часто сигнализирует нам о том, чтобы мы надели шапку, когда холодно, чтобы не заболеть. Или когда уже заболели, чтобы в следующий раз точно одеться теплее. Но в большинстве случаев мы игнорируем попытки нашего тела заговорить с нами. У нас насморк, а мы бежим в спортзал на другом конце города или на работу, вместо того чтобы взять законный больничный и дать себе необходимый покой и теплое питье. И если мы думаем, что наш диссонанс с собственным телом никто, кроме нас (и то не факт), не заметит, мы ошибаемся. По тому, как мы поднимаемся по ступенькам, заходим в лифт или наливаем чай в кружку, прохожие могут понять, удовлетворены ли мы своими финансовыми возможностями, принимаем ли мы себя и любим, хватает ли нам секса и нравится ли нам тот незнакомец, который пожирает нас взглядом. За нас говорят наши телесные блоки. Это считывается моментально, поэтому присмотритесь — может, партнер вашей мечты решил попридержать коней, увидев то, что вы тщательно скрываете?

Русское тело

Опущенный взгляд, стиснутые зубы, межбровные морщины, которые не в силах разгладить умелый косметолог. Плечи, которые упрямо стараются встретиться друг с другом и не расставаться ни на миг, голова, боязливо спрятавшаяся в плечах, и ноги, как будто приросшие к земле, — проявление русского тела. Это такое понятие в телесной терапии. О нем Наталья Касарина рассказывает в своей книге «Вся правда о сексе. Что хотели знать и о чем стеснялись спросить».

«Русское тело — это когда верхняя часть тела не в курсе, что там делает нижняя, а нижняя находится без движения, потому что туда не доходят импульсы сверху. Все каналы напрочь перекрыты. Низ живота, а значит, и тема секса, у нас забит полностью. И это связано в том числе и с нашими вековыми традициями.

Во-первых, благодаря религиозным запретам, довлеющим над нами веками.

Во-вторых, благодаря Советскому Союзу, когда мы были не мужчинами и женщинами, а товарищами. И все это время тема секса фигурировала только в контексте размножения, а никак не удовольствия. Молодые люди и девушки в особенности несут на себе печать этого самого «русского тела». Особенно это касается женщин. Посмотрите на то, как наши девочки ходят, как они двигаются. Телесные блоки, особенно касающиеся сексуальной энергии, очень хорошо видны даже невооруженным глазом. В телесной терапии за секс отвечает тазовая область.

Вообще секс — это попа. Это всегда видно и всегда ощущается. Если женщина не может двигать попой при движении, при ходьбе, в танце; когда у нее как будто забетонирована вся нижняя часть — хорошего секса не будет. Когда она идет по улице и у нее попа играет, как у Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки», — это значит, что она умеет доставлять удовольствие и получать его. И мужчины не зря оборачиваются вслед такой девушке. А если она как в фильме «Служебный роман» «вся скукожится, как старый рваный башмак, и вот чешет на работу, будто сваи вколачивает», понятно, что секса не будет. Это видно, это ощущается, транслируется, и мужчины прекрасно ловят эти сигналы. И не подойдут к женщине, у которой попа не играет. Потому что подсознательно понимают: женщина с зажатым тазом не испытает такого удовольствия, которое сможет испытать и, соответственно, дать та, у которой попа движется…»

Флирт — это то, как мы себя ощущаем внутри своего тела. Флирт в первую очередь про общение со своим телом, и только во вторую — с собеседником. И если мы чувствуем дискомфорт, находясь в собственном теле, это тревожный звоночек — нужно обратиться к телесному терапевту и проработать мышечные зажимы, причем как можно быстрее. А как флиртовать с партнером мечты уже сейчас, если совсем невтерпеж?

Лицо

Флирт начинается со взгляда. Взмах ресниц, приправленный игривостью, легкая улыбка — и собеседник заинтересован в беседе.

Руки

Флирт руками начинается с плеч. Вернее, с вашей ровной осанки и слегка выдвинутых вперед плеч, чтобы показать ключицы. Затем подключайте расслабленные руки, которыми можете трогать свои волосы или аккуратно прикасаться к собеседнику.

Тело

Все предельно просто: расслабьтесь. Не надевайте маску в погоне за соблазнением желаемого мужчины, будьте собой. Помните: никаких закрытых поз и напряженного тела!

Ноги

Не бойтесь слегка покачивать бедрами. Зажатый таз только отталкивает, как и нарочито оттопыренный. Если вы ощущаете дискомфорт при ходьбе и кажется, что ваши бедра «гуляют» так, что прохожих вот-вот укачает, обязательно проработайте тазовый блок. Именно в нем живет удовольствие, вкус к жизни и та самая привлекательность, способная очаровать мужчин.

Мария Самарина

Эксперт по работе с подсознанием, блогер

Почему так бывает, что женщина не может найти себе партнера, о котором мечтает? Посмотришь — вроде красивая, умная, образованная и успешная. И все у нее получается, кроме счастливых отношений. Часто женщины думают, что где-то там есть идеальный мужчина, предназначенный именно для нее. И как только она его встретит жизнь сразу изменится кардинально.

Парадокс в том, что если сама женщина не готова к приходу такого мужчины, то чуда не случится. Даже если идеальный мужчина существует, вы никогда не встретитесь, потому что не сможете распознать его в толпе и пройдете мимо. Перестаньте тратить жизнь на безуспешные поиски и сделайте то, что поможет притянуть нужного мужчину в вашу реальность.

Правило № 1. Что внутри, то и снаружи

Какое у вас отношение к себе, так к вам будет относиться другой человек. Если вы, к примеру, чувствуете, что недостойны такого мужчины, то, даже если вы начнете строить отношения, рано или поздно он будет вам подтверждать своим поведением ваши опасения — вы недостойны! Вы будете обижаться. Чувство несправедливости окутает вас с головой. И он из милого молодого человека незаметно превратится в абьюзера, который найдет это ваше уязвимое место и, скорее всего, бессознательно будет манипулировать, играть в игру, в которой он диктует правила. Мужчины, которых вы привлекаете, всегда соответствуют вашему внутреннему состоянию. Чтобы создать, сохранить или улучшить отношения, в первую очередь меняйте отношение к себе. Отсюда вытекает второе правило.

Правило № 2. Полюбите себя всем сердцем

Если женщина довольна собой, принимает себя естественную и неповторимую, то мужчина относится к ней с уважением. Он понимает, что с ней нужно быть бережным и внимательным. Так как когда такая женщина знает свою ценность, то она транслирует это и окружающим, она излучает эту энергию. Энергия внутренней любви притягивает такую же энергию извне.

Правило № 3. Измените свои мысли о мужчинах

Что на самом деле вы думаете о мужчинах? «Все мужчины изменяют», «Мужики — козлы», «Мне встречаются одни неудачники», «Все, что им нужно, побыстрее затащить меня в постель». Запомните: все начинается с ваших мыслей. Что излучаем, то и получаем. Если вы постоянно крутите в голове, что нормальных мужчин не осталось, встретить такого будет очень и очень сложно. Контролируйте свои мысли. Перепишите негативные установки о мужчинах на позитивные.

Еще один секрет, который поможет вам притянуть мужчину мечты.