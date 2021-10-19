Ученые: лжецов можно узнать по внешности

Специалисты выделили три признака, которые могут говорить о нечестности собеседника. Это люди с более мужественными чертами лица. Чаще всего лгут мужчины с широким лицом и маскулинными данными. Более длинный безымянный палец по сравнению с указательным также говорит о способности к частому вранью, хотя обладатели этого внешнего признака могут говорить правду, если им это будет выгодно.