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Ученые описали типичную внешность лжецов

Мир24иещё 1
8 часов назад

Экономисты из разных стран систематизировали признаки внешности людей, которые часто врут. Портрет типичного лгуна был описан в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые: лжецов можно узнать по внешности
Фото: Мир24Мир24

Специалисты выделили три признака, которые могут говорить о нечестности собеседника. Это люди с более мужественными чертами лица. Чаще всего лгут мужчины с широким лицом и маскулинными данными. Более длинный безымянный палец по сравнению с указательным также говорит о способности к частому вранью, хотя обладатели этого внешнего признака могут говорить правду, если им это будет выгодно.

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Ученые предполагают, что определенные черты внешности, которыми обладают лжецы, могут быть связаны с воздействием материнского тестостерона и других андрогенов во время внутриутробного развития.

Напомним, в январе этого года специалисты из Нидерландов рассказали, как по движениям определить честность собеседника. А в феврале французские ученые описали признаки речи у людей, которые говорят неправду.

Любовь,
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