Ученые: лжецов можно узнать по внешности

Экономисты из разных стран систематизировали признаки внешности людей, которые часто врут. Портрет типичного лгуна был описан в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Psychology.
Специалисты выделили три признака, которые могут говорить о нечестности собеседника. Это люди с более мужественными чертами лица. Чаще всего лгут мужчины с широким лицом и маскулинными данными. Более длинный безымянный палец по сравнению с указательным также говорит о способности к частому вранью, хотя обладатели этого внешнего признака могут говорить правду, если им это будет выгодно.
Ученые предполагают, что определенные черты внешности, которыми обладают лжецы, могут быть связаны с воздействием материнского тестостерона и других андрогенов во время внутриутробного развития.
Напомним, в январе этого года специалисты из Нидерландов рассказали, как по движениям определить честность собеседника. А в феврале французские ученые описали признаки речи у людей, которые говорят неправду.