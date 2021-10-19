6 типичных сообщений от мужчины, которому вы не интересны

Общаясь онлайн, иногда трудно определить искренность собеседника. Или все-таки легко?

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Как рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» семейный психолог Ольга Романив, мужчина относится к вам несерьезно, если пишет одно из семи коротких сообщение, первое из которых — краткое «ха-ха». Когда вы встречаетесь с таким человеком, все, кажется, идет хорошо, но на ваши длинные послания он отвечает кратко или вовсе игнорирует их. Кажется, он не заинтересован в большем, чем флирт во время краткой встречи.

«Какой у тебя размер груди?» — мощный красный флажок. Зато он сразу сказал, что ему интересно!

«Посмотрим фильм у меня дома?». Вы долго намекали ему на встречу, и вдруг «в лоб» получаете приглашение провести вечер вместе дома. Подумайте — этого ли вам хочется?

«Извини, мы не сможем сегодня увидеться. Поменялись планы». А вы уже приготовились выходить. Конечно, у него мог внезапно загореться дом или утонуть любимый кот — но, кажется, вы в этой системе координат далеко не на первом месте.

«Я не увидел сообщения». Даже объяснять не нужно, правда? И это во время, когда самые далекие от технологий люди не расстаются с телефоном, а ответ на сообщение не потребует более чем нескольких секунд. Да, иногда все пропадают с радаров, но если он часто молчит по 8-10 часов, кажется, у него есть дела поважнее (а то и семья).

«Я позже перезвоню» — и не перезванивает. Кажется, он о вас забыл и ничуть не переживает.