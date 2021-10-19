Что будет, если долго не заниматься сексом

Оказывается, долгое отсутствие половой жизни может существенно влиять на наш организм. Эти 12 вещей могут произойти с телом, если последний секс был у вас слишком давно.

Фото: Кадр из сериала «Ривердейл» Кадр из сериала «Ривердейл»

Вы всегда печальны

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Сексолог Стефани Бюлер в своей книге Sex, Love, and Mental Illness пишет о том, что оргазм способствует выбросу серотонина и эндорфина — гормонов, которые отвечают за состояние счастья. А если у вас долго не было секса, соответственно, и порцию счастья вы не получили. Вот она откуда, эта вечная тоска.

Вагина не становится меньше

Как вам, возможно, казалось. Да что уж там, некоторые женщины до сих пор уверены, что, если перерыв будет слишком долгим, все там внизу зарастет. Не волнуйтесь, там все будет в порядке. А вот если секса долго не бывает у парня, его половой орган реально станет меньше. Тобиас Колер, доктор медицинских наук и доцент урологии Медицинской школы Университета Южного Иллинойса, предупреждает: «Если они ничего не делают для поддержания нормальной эрекции, со временем происходит сокращение полового члена. Без регулярных эрекций внешние ткани могут стать менее эластичными и сжаться, делая то самое на 1-2 сантиметра короче».

Вы теряете интерес к этому занятию

Если воздерживаться от секса достаточно долго, интерес к нему сначала станет меньше, а потом и вовсе пропадет. И вы даже скучать по нему не будете. Но не переживайте, либидо возвращается, как только вы снова начинаете заниматься сексом.

Вы не уверены в себе и почти всегда злитесь

Исследование, опубликованное в 2001 году в журнале Journal of Sex Research врачами из Университета штата Джорджия, показало, что люди, которые не занимаются сексом, часто испытывают чувство неуверенности, разочарования, гнева и даже депрессии.

У вас могут быть проблемы со сном

Нарушения сна опять же могут быть связаны с гормонами — окситоцином, серотонином, пролактином и другими. Пролактин вызывает чувство сексуального удовлетворения и, как следствие, чувство, что организму необходимо восстановление, то есть сонливость.

Вы чаще простужаетесь

Доктор Кори Хоникман утверждает, что в отсутствие секса наша иммунная система ослабляется. Все дело в том, что занятия любовью дают стимул к производству антител, которые борются с инфекциями. Исследование, проведенное учеными из Университета Уилкса-Барре, показало, что студенты, занимающиеся регулярным сексом 1-2 раза в неделю, обладают более высокими показателями уровня антител.

Зато меньше драмы

Секс всегда связан с определенными переживаниями. А если нет секса, то и таких проблем тоже нет. Вы меньше нервничаете, не тратите время на бесполезные размышления и можете посвятить себе и саморазвитию больше времени. Вы становитесь спокойнее и флегматичнее.

Вы становитесь чуть менее привлекательной

Когда вы занимаетесь сексом, организм вырабатывает окситоцин и допамин. Эти ребятки отвечают за чувство счастья. А когда вы счастливы, то больше улыбаетесь, смеетесь и вообще светитесь уверенностью. Все это выглядит дико привлекательно.

Вы хуже соображаете

Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что секс стимулирует нейрогенез, то есть создание новых нейронов в мозге, что улучшает когнитивную функцию. Сексуальный опыт способствует росту клеток в гиппокампе — части мозга, которая отвечает за формирование эмоций и консолидацию памяти.

Симптомы ПМС становятся хуже

В отсутствие секса вы получаете меньше эстрогена, что может вызывать тянущую боль внизу живота и эмоциональный диссонанс.

Обоняние притупляется

Не всегда и не у всех, но все же такое встречается.

Следующий секс может быть болезненным