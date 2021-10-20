Как понять, что у вашего партнера есть фетиш

У большинства людей есть «секретная» вещь, которая их возбуждает или делает сексуальными. Но для некоторых фишка — это больше, чем просто фишка, а сексуальный фетиш, в котором им стыдно признаться. Многие так хорошо умеют скрывать свои предпочтения, что их партнер часто даже не догадывается об этом.

Фото: Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого" Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого"

Даже если вы еще не осознали этого, у вас наверняка есть сексуальные фетиши. И это абсолютно нормально, ведь нет ничего плохого в том, чтобы внести немного извращения в свою сексуальную жизнь. Поскольку можно предположить, что у каждого из нас есть сексуальные фантазии или фетиши в той или иной степени, велика вероятность того, что вы захотите исследовать их с партнером. Кому-то может быть легко делиться извращенными фантазиями со своей половинкой, однако это не всегда означает, что ваш партнер из числа таких людей. На самом деле он может мечтать, чтобы вы прочитали его мысли и наконец-то привязали к кровати и облили жидким латексом (да, фетиш на латекс существует). Но, к сожалению, вы не экстрасенс, поэтому вашему партнеру приходится прибегать к намекам в надежде, что вы уловите то, о чем он говорит.

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Так есть ли у вашего партнера фетиш, который он хотел бы попробовать вместе с вами? Вполне возможно. Существует несколько признаков, чтобы понять.

1. Одежда и общее поведение

Люди, увлекающиеся БДСМ, часто носят вещи, намекающие на их фетиш: кожаный чокер или браслет с шипами на запястье. Если у кого-то есть фут-фетиш, он будет уделять ненормальное количество внимания вашей обуви или разглядывать обувь других людей.

2. Он задает вопросы о вашем сексуальном прошлом и пытается узнать, что вы уже пробовали

Идея заключается в том, чтобы определить, насколько вы открыты для нового опыта, не говоря прямо о наличии фетиша. Иногда партнер может задавать случайные вопросы о том, насколько авантюрной вы были раньше. Был ли у вас когда-нибудь секс втроем? Вы когда-нибудь пороли кого-нибудь или были связаны? Чем больше вещей, в которых вы признаетесь, тем смелее он становится, часто спрашивая, пробовали ли вы фетиш или извращения, которыми он увлекается. Желание составить совместный список сексуальных увлечений часто может быть способом партнера предложить попробовать что-то конкретное. Он прячет это среди других, по его мнению, более «приемлемых» занятий сексом.

3. Он предлагает вам смотреть порно с определенной тематикой

Если вы смотрите порно вместе, это наиболее вероятный способ, с помощью которого партнер узнает, готовы ли вы исследовать его фетиш. Он может сказать что-то вроде: «Я прочитал/наткнулся/услышал об этом очень интересном порно. Хочешь посмотреть его со мной?» Если вы скажете «да», то во время просмотра партнер будет с внимательно изучать ваше лицо, пытаясь найти признаки возбуждения или отвращения.

4. Он шутит про это

Если ваша реакция на порно была однозначно отрицательной, то фетиш, скорее всего, будет управляться одним из двух способов. Партнер будет продолжать удовлетворять себя, мастурбируя на порно, посвященное его фетишу, или же пойдет дальше, чтобы найти кого-то, кто будет ему потакать. Если же, напротив, вам, похоже, понравилось, следующим шагом часто будет шутливое предложение попробовать. Другой распространенный сценарий — притвориться, что ему приснился сон о том, как вы оба делаете то, что он хочет.

5. Он делает маленькие попытки

Если он дергает вас за волосы и сильно возбуждается, возможно, ему не терпится попробовать БДСМ. Тот «игривый» шлепок, который его очень возбуждает, вполне может быть намеком на то, что он жаждет достать плеть или кожаную маску из-под кровати.

6. Он хочет делать одно и то же все время

Если ваш партнер хочет, чтобы вы время от времени надевали в постель чулки и туфли на каблуках, это нормально. Однако, если он хочет, чтобы вы надевали их каждый раз, когда занимаетесь сексом, или испытывает огромные трудности с возбуждением или оргазмом, если вы этого не делаете, это переходит в фетиш.

Что делать, если партнер рассказал вам о фетише?

Как бы вы ни были потрясены, негативная реакция на признание в фетише причинит боль. Постарайтесь не осуждать и вместо этого задавайте вопросы и просите больше информации. Наличие фетиша не является нездоровым или признаком психологического расстройства.

Большинство людей с фетишами психологически адаптированы и не испытывают проблем в своей жизни или отношениях, связанных с их сексуальными интересами. Если же вы не хотите участвовать в фетише партнера, но не возражаете, чтобы он предавался этому в одиночку, скажите ему об этом.