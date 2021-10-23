3 секрета обольщения на первом свидании

Нельзя произвести первое впечатление дважды. Невозможно повторить первое свидание с одним и тем же человеком. Поэтому необходимо учиться обольщать мужчину сразу!

Какие методы уместны в этом деле и абсолютно точно работают — рассказала "Рамблеру" психолог Вероника Хацкевич.

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Используйте язык тела

Я не про язык жестов, а про касания, которые сводят с ума. Про флирт, который Вы можете по-разному использовать, в зависимости от целей.

Все Ваши движения должны быть медленными, плавными и не оборванными, а завершенными.

Сидите в позе, в которой ощущаете себя уверенной женщиной. Конечно, это не про зажатость и сгорбленность. Как минимум — расправьте плечи, выпрямите спину.

Говорите мало, но метко

На первом свидании совершенно не нужно рассказывать о себе все — мужчине тоже хочется расслабиться, а не погрузиться в пучину Ваших проблем. Помните, что он не составляет подробную биографию, поэтому выбирайте оставлять загадку вместо того, чтобы раскрывать все подробности.

Если сам мужчина много говорит — не мешайте ему, пускай! Лучше покажите, какой Вы внимательный слушатель, одновременно разговаривая языком тела. Так Вы и не будете его перебивать словами, и обратите внимание на себя.

При этом не пытайтесь строить из себя ту, кем не являетесь. Если хочется пошутить, посмеяться, то почему бы не сделать это? Чувство юмора всегда ценится в женщинах, не скрывайте его за маской неприступной, серьезной дамы.

Отдавайте то, к чему захочется вернуться

В жизни мужчины невероятно много ответственности, обязательств, трудностей. Попробуйте сделать ваше первое свидание неким оазисом, свободным от проблем и нервотрепки, наполненным легкостью и изяществом.

Лучше всего идти на свидание, только если Вы настроены на такой положительный обмен энергией, не загружены сами чем-либо важным, или если можете на время отпустить все это в пользу замечательного времяпрепровождения.

Если выбор места свидания остался за Вами, подберите не шумное, атмосферное и запоминающееся заведение, которое будет располагать к приятной беседе.

Если Вы не загружены, но ощущаете неуверенность в себе — сделайте все, чтобы с этим справиться. Исключите любые факторы, которые могут выбить Вас из колеи.

Задавайте интересные вопросы и ведите диалог «вкусно», без сухих ответов, будто хотите, чтобы от Вас отстали.

Располагайте к себе приятными реакциями и словами. Обязательно благодарите за комплименты и не упускайте возможность отметить сильные качества мужчины. И ему, и Вам это точно понравится!

Если Вы знаете, что теряетесь в разговоре, заготовьте для себя фразы, анекдоты, которые нравятся, и вставляйте их в подходящие моменты.

Не забывайте, что Вы — женщина, которая пришла получить удовольствие и способна приумножить его и наполнить им пространство и людей вокруг.

Не пытайтесь усиленно анализировать его чувства, иначе Вы потеряете свою лёгкость. Вы находитесь в собственном гармоничном состоянии и делитесь им с мужчиной. А получается ли у него принять то, что Вы даете — лишь его дело.