Как вернуть страсть в отношения

Многие уверены в том, что чуть ли не после медового месяца начинается всепоглощающая бытовая жизнь вместе, с обилием проблем, разногласий, ссор, недопониманий.

Психолог Вероника Хацкевич исходя из собственного опыта утверждает, что страсть в отношениях можно и нужно сохранять, даже если им чуть ли не десяток лет.

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Спешим разобраться, что же делать, если эта страсть все же стала исчезать, или больше не ощущается вовсе?

Первостепенно осознайте свое желание с этим работать. Если оно присутствует, и Вы хотите вновь ощутить всю ту гамму чувств, которые были в начале отношений, именно со своим партнером, то переходите к следующему шагу — пониманию, что вы точно сможете вновь разжечь огонь любви. Для этого есть несколько методов:

Отсутствие страсти — это симптом

Отсутствие страсти — лишь симптом разрушающихся отношений. И чтобы предотвратить «развитие болезни», необходимо выяснить причину. Их может быть действительно великое множество — много работы, появление детей (а, следовательно, нового груза ответственности), новые увлечения (но у обоих — разные).

Проанализируйте хронологию отношений и найдите тот момент, когда что-то пошло не так.

Чтобы страсть в отношениях полыхала, нужно подбрасывать дрова. Они бывают в виде комплиментов, романтических свиданий, сюрпризов, подарков, внимания.

Все гениальное — просто. Разнообразьте сексуальную жизнь. Конечно, когда месяцами или годами одно и то же, это приедается. Сходите вместе в секс-шоп подберите то, что хотелось бы попробовать обоим, дайте волю фантазии! В этом нет ничего постыдного, это интересно и интригующе.

Преобразитесь сами

Даже очень красивой женщине есть что изменить в лучшую сторону. Попробуйте заметно переменить что-то во внешности - стрижку, окрашивание, прикупите новых сексуальных вещей и белья. Это поможет мужчине взглянуть на Вас по-новому, страстно и с желанием.

Эмоциональное преображение также имеет место. Если Вы замечаете, что именно партнер теряет к Вам интерес, а не Вы к нему, то, возможно, Ваш интерес к себе также отсутствует.

Направьте силы в эту сторону — подумайте, чего Вы желаете, чем хотите заниматься, в чем развиваться и начните это делать. Проявите интерес к своей жизни и тогда мужчине не составит труда сделать то же самое.

Затем, для объединения, найдите и новые совместные увлечения/ вспомните старые. Интерес, который породит такое занятие, также породит и взаимную тягу партнёров друг к другу.

Кстати, о старом. Порой разжечь былую страсть способны затерявшееся в сознании ощущения. Воссоздайте их! К примеру, отправьтесь на свидание в то место, где провели его впервые.

Не могу исключать крайность в виде утери интереса из-за появления любовницы/любовника. Иногда можно оправдать тем, что «человек такой», но чаще всего в отношениях можно найти причину измены.

В такой ситуации я рекомендую не таить обиду и не пытаться отомстить — расскажите партнеру, что Вы в курсе. И дайте себе время разобраться. Что Вы испытываете? Что хотите сделать? Что способно заставить Вас простить его и нужно ли Вам это? Отстрадайте, если есть необходимость, ответьте честно на эти вопросы и из ресурсного состояния принимайте решение относительно дальнейших отношений, поделившись выводами с партнером.

Конечно, все описанные методы сработают надежнее и быстрее, если Вы сразу подключите к процессу возвращения страсти своего партнёра, который также будет гореть желанием это сделать.