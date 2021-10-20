Как прикосновения сводят с ума

Язык тела — удивительный инструмент. Мы можем использовать его без знания разговорного языка, в разных странах, и «собеседник» (возможно, даже неосознанно), будет понимать, что мы хотим ему донести. Согласитесь, таким грех не научиться управлять, тем более, что, казалось бы, совершенно обычные прикосновения могут сводить с ума мужчин. Психолог Вероника Хацкевич рассказала "Рамблеру", как грамотные прикосновения могут свести с ума мужчин.

Зона декольте

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Необязательно надевать платье с глубоким вырезом, чтобы была видна грудь. Достаточно оголить ключицы, нашу невероятно красивую зону. Обращайте внимание на неё лёгкими, плавными поглаживаниями, немного забираясь пальцами под одежду, туда, где тело не открыто. Украшения на шее носите также слегка заправленными, чтобы они были «внутри».

Волосы

Элегантно соберите волосы назад, оголив ту же зону шеи и груди, и аккуратно положите их на какую-либо сторону.

Но не стоит постоянно поправлять свои волосы — 2-3 раза за встречу вполне достаточно.

Пальцы

Показывайте их изящество, нежно проводя пальцами одной руки по другой. Но, опять же, не перекручивайте кольца, которые надеты — это подаст нервный знак, будто Вы тревожитесь.

Продолговатые предметы

Не стесняйтесь их невзначай поглаживать как пальцы. Это может быть, например, ножка бокала или же помада.

Оцени аромат?

Беспроигрышное касание — побрызгайте на запястье своими духами и дайте оценить мужчине, нежно и элегантно поднеся запястье с его носу, слегка касаясь губ, будто бы случайно!

Кстати, о запястье. Это столь же сексуальная часть женского тела, как и ключицы. Не упускайте возможность открыть её, например, при поправлении волос.

Губы

Аккуратно касайтесь своих губ, а когда мужчина спросит, что с Вами, томно ответьте — «Губы сегодня так горят…».

Шептать на ухо

Расскажите мужчине секрет, шепотом на ушко, также невзначай коснувшись своими губами. Уши — это эрогенная зона, будьте осторожны ;)

Его руки

Более смелые касания мужчины стоит делать после 2-3, перечисленных выше. Попросите рассказать воодушевляющую историю, во время которой смотрите прямо в глаза, и в какой-то момент, будто на эмоциях, положите свою руку на его. По реакции Вы точно поймёте, какой настрой у мужчины. Если он слегка смутится — в этом нет ничего страшного. Но и помните, что такой жест не является запрещенным и вовсе не должен развязывать руки мужчине. Так что, если после Ваших манипуляций он решит резко перейти к «чему-то большему», к чему Вы не готовы — не чувствуйте себя обязанной и виноватой — элегантно приостановите мужчину и дайте понять Ваш текущий настрой.