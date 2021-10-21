Стоит ли отправлять партнеру интимные фото

Даже если вы уверены, что партнер не поделится вашими обнаженными фото, все равно, после того как фотография выложена в общий доступ, она никогда не исчезнет. Интернет вечен, и последствия того, чем вы делитесь в Сети, существуют в реальной жизни. Даже в Snapchat, где фотографии исчезают через 24 часа, нет никакой гарантии, что кто-то не сделает скриншот.

Фото: Кадр из фильма «Тело Дженнифер» Кадр из фильма «Тело Дженнифер»

В настоящее время, если вы переписываетесь с понравившимся человеком, отправка обнаженных фотографий невероятно распространенное явление. По данным опроса, проведенного MTV-AP, каждый третий молодой человек (в возрасте от 14 до 24 лет) хотя бы раз отправлял или получал обнаженные фотографии.

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И хотя ни для кого не секрет, что люди обмениваются пикантными сообщениями с момента появления Интернета, большинство не предполагает, какие это может иметь последствия. Несмотря на то что сообщение может казаться приватным, переслать его так же легко, как и отправить. Поэтому, прежде чем нажать кнопку «отправить», нужно учесть несколько вещей.

Манипулирует ли вами партнер?

«Мы не занимаемся сексом, так почему ты не можешь их отправить?»

«Ты бы отправила их, если бы любила меня...»

«Ты доверяешь мне или нет?»

Во-первых, вы должны знать, что любые сексуальные фотографии, которыми вы делитесь, должны быть на ваших условиях. Делитесь ими на основе взаимного доверия и возбуждения, а не потому, что считаете себя обязанным.

Ваш партнер постоянно пытается убедить вас прислать обнаженную натуру? Это явно тревожный сигнал. Нравится вам это или нет, но секстинг (отправка или получение обнаженных фотографий) — это форма сексуальной активности, которая никогда не должна сопровождаться давлением или принуждением. Когда кто-то манипулирует вами, он не уважает ваши границы, что является явным признаком нездоровых отношений.

Эксперты говорят, что требование откровенных фотографий — это игра власти, которую абьюзеры используют, чтобы показать, насколько они контролируют своих партнеров.

Доверяете ли вы своему партнеру?

Когда вы думаете о ваших отношениях в целом, чувствуете ли вы, что партнер надежен и заслуживает доверия? Показывает ли ваш партнер своими действиями, что он прикроет вас в любой ситуации? Это может показаться очевидным для большинства людей, но в нездоровых отношениях принятие решений может быть затуманено эмоциональным насилием, что, в свою очередь, может заставить его сомневаться в своих инстинктах и не замечать несоответствий в поведении партнера. Если вы не уверены, что можете доверять своему партнеру, не отправляйте никаких фотографий.

Еще один момент, о котором следует подумать: хотите ли вы, чтобы у этого человека были ваши фотографии в обнаженном виде после того, как вы расстанетесь? Легко доверять своему партнеру в тот момент, когда вы делаете снимок, но именно тогда, когда все идет не так (т. е. проявляется контролирующее и манипулятивное поведение), вы должны быть обеспокоены.

Есть ли альтернативы отправке обнаженной натуры?

Хотя обмен фотографиями такого рода является нормальным явлением для пар, отправка обнаженной натуры еще не конец интимной жизни. Существует масса способов повысить накал отношений без интимных фото. Звонки и разговоры по телефону могут быть более чувственными, поскольку вы слышите голос партнера и можете использовать свое воображение.

Если вы лучше пишете, чем говорите, то всегда можете написать друг другу различные сценарии. Когда ваш партнер хочет, чтобы вы возбудили его издалека, то можете начать с обмена словами, а не фотографиями.

Доверяйте своей интуиции