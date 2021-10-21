4 самых сексуальных мест на теле для тату

Татуировка — всегда выбор смелых и уверенных в себе людей. Сегодня обществу чаще гораздо проще смириться с ярким тату, чем с характером конкретного человека. Что интересно, выбор мест для тату у мужчин и женщин практически никогда не совпадает, однако мужчины часто поддерживают идеи женщин сделать замысловатый рисунок или надпись на определенной части тела, которую считают невероятно сексуальной. А вот что это за части тела, мы и решили выяснить.

Линия позвоночника

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Мужчин невероятно волную женские тату, выполненные вдоль всего позвоночника. Как правило, это сложные и изящные работы, которые подчеркивают женскую хрупкость. При этом область спины — одна из самых болезненных. Что же именно так привлекает мужчин в этой части женского тела? Все просто. Эту зону женщина практически никогда не демонстрирует, отсюда у противоположного пола возникает неподдельный интерес — сможет ли он стать тем, кому выпадет честь рассмотреть тату во всех ракурсах и в любое время.

На ребрах

Еще одна суперэротичная зона, где девушки все чаще делают тату. Здесь такой же принцип, что и тату на спине — далеко не каждый мужчина сможет его увидеть, отсюда и максимальное внимание со стороны противоположного пола. Чаще всего тату в этой области выбирают уверенные в себе девушки с отличной фигурой. Стоит отметить, что это очень чувствительное место, а потому не каждая женщина отважится выдержать несколько сеансов.

На бедре

Одна из самых популярных зон для тату на женском теле за последние несколько лет. Тату-мастера признаются, что не могут объяснить такого всплеска. Девушки часто приходят с просьбой выполнить объемный, но не перегруженный рисунок в этой области, крайне редко кто-то просит перенести надпись. Площадь этой зоны позволяет мастеру «разгуляться» и не скромничать в объемах. Мужчины в свою очередь практически сходят с ума, стоит им хоть немного заметить часть рисунка, который заманчиво выглядывает из-под шорт или короткого платья.

Ключица

Довольно популярное место для тату, особенно его любят хрупкие девушки. Практически всегда женская половина останавливает выбор на небольших и изящных тату, как правило, это надписи. Такое тату легко скрыть, в то же время можно игриво показать его заинтересовавшемуся мужчине, что вызовет в его глазах невероятный восторг и интерес.