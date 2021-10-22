6 способов продлить удовольствие от секса

Секс — одна из форм проявления чувств к партнеру. Но что делать, когда удовольствие проходит слишком быстро и вы даже не доходите до пиковой точки?

Фото: Кадр из сериала «Сплетница» Кадр из сериала «Сплетница»

Существует несколько эффективных способов, как разнообразить вашу сексуальную жизнь и наладить вопрос наслаждения. Сделать это гораздо проще, чем вы думаете.

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1. Попробуйте продукты-афродизиаки

Еда и секс — две основные человеческие потребности. Неудивительно, что люди любят сочетать эти два понятия для получения дополнительного удовольствия. Афродизиак —это любой продукт, который стимулирует и повышает либидо. Шоколад, устрицы, авокадо, красный перец, женьшень, мед, клубника и орехи считаются лучшими продуктами-афродизиаками. Однако, согласно последним исследованиям, только женьшень доказал свою эффективность в борьбе с сексуальными проблемами у мужчин. Все остальные продукты-афродизиаки для женщин и мужчин содержат либо вещества, улучшающие настроение (шоколад и перец чили), либо полезные для организма витамины (мед — витамин В, авокадо — витамин Е, клубника — витамин С) и минералы (устрицы и орехи содержат цинк).

2. Делайте упражнения Кегеля

Упражнения Кегеля были разработаны для укрепления мышц таза. Женщины заметили, что после выполнения упражнений Кегеля ощущения во время полового акта стали более интенсивными. Эти упражнения могут положительно повлиять на интимную близость и сексуальное удовольствие обоих партнеров. Сильные мышцы у женщин способствуют более интенсивному оргазму. Ощущения мужчин усиливаются благодаря плотному сжатию полового члена во влагалище за счет его приобретенной эластичности. Чтобы в полной мере ощутить преимущества упражнений Кегеля, остановите струю мочи, когда она течет, сократив мышцы тазового дна. Достаточно сокращать и расслаблять эти мышцы в течение 10 повторений 3 раза в день. Упражнение можно выполнять в любое время — на рабочем месте, за рулем или лежа на диване с книгой.

3. Попробуйте «грязные разговоры»

Самый сексуальный орган нашего тела — это мозг, и именно в нем зарождается сексуальное желание. Именно поэтому «грязные разговоры» (разговоры о сексе в грубой или непристойной форме) так возбуждают. Влечение зарождается в части мозга под названием гипоталамус, который отвечает за выработку тестостерона. Миндалина контролирует страх. Ваша реакция на грязные слова или сам предмет разговора зависит от этих двух областей мозга, но у мужчин и женщин она разная. Почему мужчинам нравятся грязные разговоры? У сильного пола гипоталамус больше, поэтому они более сексуально активны и их либидо выше. Миндалина, которая позволяет раскрепоститься и раскрыть тайные желания, активизируется у партнера и делает его склонным к подчинению.

4. Попробуйте рискнуть

Исследователи утверждают, что участие с партнером в высокоадреналиновых мероприятиях (просмотр триллера, катание на американских горках, скалолазание и т. д.) вырабатывает гормоны, вызывающие возбуждение. Во время стрессовых ситуаций в кровь выбрасывается адреналин. После этого мозг вырабатывает дофамин — гормон удовольствия, который вознаграждает организм за преодоление стресса. После сексуальной активности ласки, оказываемые вашему партнеру, непременно усиливаются. Если же вы не любитель острых ощущений, то займитесь спортом вместе. Эффект будет аналогичным.

5. Пополните свой сундук сексуальных приспособлений: игрушки не только для детей!

Существует множество приспособлений, предназначенных для усиления стимуляции или повышения вашей способности испытывать ощущения в различных частях тела. Вы можете стимулировать соски одновременно с другими видами стимуляции. Все люди разные — исследуйте, что подходит именно вам (кстати, для этого вам не обязательно нужен партнер).

6. Поговорите после

Разговор с партнером после секса может улучшить ваши отношения. Обсуждение ваших фантазий или вещей, которые вам нравятся, может принести пользу вашим отношениям и любовной жизни. Если вы сможете вести откровенные личные разговоры, лежа на подушках, то увидите положительный эффект и явно продлите удовольствие от секса.