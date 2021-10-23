Россиянки рассказали о самых запоминающихся романах

В одном из популярных форумов россиянки рассказали о романах, которые запомнились им на всю жизнь. "Рамблер" разбирался в самых интересных историях любви с печальным финалом.
"В 20 любила безумно и взаимно. Все вокруг завидовали. На август 2000 свадьба была назначена. А его мама была против. Не знаю, что уж произошло, но в этот день он женился на другой. Мама выбрала..";
"Мне мама рассказывала ,что ее парень один сильно-сильно любил , с детства (они на одной улице жили), встречались не долго , поссорились , мама замуж вышла и у него свадьба , рассказывала как ей стыдно и неловко было Потому что этот парень убежал от невесты прямо со свадьбы, когда увидел, что мама моя по улице идёт , на колени , говорит упал давай вернем все вместе опять будем я твою дочь воспитаю и тд и тп , мама конечно отказала, там невеста уже с пузом говорит была , он умер потом рано , а мама его вспоминала невзначай даже, думаю, что тоже сильно любила его , даже Бабушка ,мамина мама увидев его фото в альбоме вспоминала его и говорила ,что его мама сколько приходила спрашивала ,что жалко , что расстались они ...",
"Моя история с печальным концом. Встретила мужчину мечты. В нем было все, что мне нужно. Он был лучшим.. но оказался шизофреником))) Я ушла, естественно, но забыть не могу. После него все кажутся не достойными";
"Любила парня одной очень гордой национальности. Их мало и женятся только на своих, как правило. Он во мне, казалось, души не чаял. Никаких целей использовать меня ради интима у него точно не было. Очень бережно ко мне относился, всегда во всем помогал, задаривал подарками, но вот о будущем не говорил. Расходились, умирала от боли. Потом решили просто наслаждаться моментом, зная что пожениться не сможем. Он всегда вел себя идеально и однажды сказал, что уезжает к родственникам. И уехал. А вернулся женатым. Написал: "Прости. Люблю"... И все.";
"Зачем-то встретила его в столовой университета и понеслось. Не ухаживал, но очень уж был мил. Я подумала, ну может ухаживать не умеет. И так и оказалось. Очень заботливый, любящий, верный, честный, искренний. Но хотел жениться быстро. А я испугалась тогда. Он сказал, что значит не люблю. И ушел просто. Сказал и ушел навсегда";
"Общалась долгие годы с парнем из компании своих друзей. Менялись ухажеры, а он всегда был. Ничего не требовал, просто с общения кайфовал. И я тоже. Такой он нереально хороший, что просто нет таких больше. Уже замужем давно и не за ним, а всегда вспоминаю, как что-то очень светлое";
"Так любила я его, что могла просто не отлипать. Первый, к кому вообще появилась симпатия. А было далеко не 20. Никак не ужились характерами".
*Орфография и пунктуация авторов сохранены.