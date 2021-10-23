Россиянки рассказали о самых запоминающихся романах

"Мне мама рассказывала ,что ее парень один сильно-сильно любил , с детства (они на одной улице жили), встречались не долго , поссорились , мама замуж вышла и у него свадьба , рассказывала как ей стыдно и неловко было Потому что этот парень убежал от невесты прямо со свадьбы, когда увидел, что мама моя по улице идёт , на колени , говорит упал давай вернем все вместе опять будем я твою дочь воспитаю и тд и тп , мама конечно отказала, там невеста уже с пузом говорит была , он умер потом рано , а мама его вспоминала невзначай даже, думаю, что тоже сильно любила его , даже Бабушка ,мамина мама увидев его фото в альбоме вспоминала его и говорила ,что его мама сколько приходила спрашивала ,что жалко , что расстались они ...",