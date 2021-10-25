8 главных правил для успешного секса втроем

Об этом мечтают многие, но мало кто решается. Отбросьте предрассудки и разрешите себе получить новые ощущения. Однако не спешите сильно — чтобы все прошло хорошо и вы не испортили свой первый опыт секса втроем, следует знать несколько важных правил.

Фото: Кадр из фильма «Мечтатели» Кадр из фильма «Мечтатели»

Секс втроем — чрезвычайно распространенная фантазия (если не самая распространенная), особенно среди мужчин, при этом все больше женщин также испытывает желание его попробовать. Однако, несмотря на это, согласно исследованию 2019 года, только 10% женщин и 18% мужчин занимались сексом втроем.

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Если вы относитесь к тем, кто всегда думал о том, чтобы пригласить третьего в свою спальню, но пока лишь планируете воплотить фантазию в реальность, вам следует знать несколько основных правил для успешного первого раза.

1. Сначала подумайте, почему вы хотите заняться сексом втроем

Если идея возникла из-за скуки в спальне, то появление нового человека, скорее всего, отобьет у вас желание вкладывать энергию и творчество в сексуальную жизнь с партнером. Хотя секс втроем может быть захватывающим на начальном этапе, он не решает долгосрочную проблему того, как сохранить свежесть отношений и стать лучшим любовником.

2. Выбирая партнера, не совершайте роковую ошибку

Когда дело доходит до выбора третьего, многие пары тяготеют к кому-то из своих знакомых. Это огромная ошибка. Приглашая в спальню человека, с которым у одного или обоих из вас уже есть эмоциональная связь, вы повышаете вероятность того, что у кого-то возникнут чувства или кому-то будет больно. Лучше попробуйте воспользоваться специальными приложениями для знакомств.

3. Безопасность превыше всего

В самом начале пандемии эксперты в области здравоохранения и органы власти рекомендовали ограничить тесные контакты, включая секс, с кем-либо за пределами вашей семьи. Если же вы все-таки решились позвать в спальню кого-то третьего, то убедитесь, что все участники здоровы, и заранее обсудите с партнером, будет ли происходить обмен биологическими жидкостями. Ограничьте количество алкоголя, чтобы предотвратить выход ситуации из-под контроля и облегчить соблюдение договоренностей.

4. Составьте список правил

Некоторые пары устанавливают правило «нет проникновению», другие придерживаются философии «смотри, но не трогай». Для третьих важно ограничить интимную близость и сосредоточиться исключительно на сексе, то есть никаких поцелуев или объятий. Как бы вы ни относились к этому, важно вместе продумать все возможные сексуальные сценарии и обсудить, что является недопустимым, а что приемлемым. То, что вы все вместе разденетесь, не означает, что это будет беспрепятственный сексуальный опыт. Физические правила должны быть установлены заранее, чтобы все прошло максимально комфортно.

5. Расскажите о своих страхах

Общение является ключевым моментом при привлечении третьего лица. Вы с партнером должны уметь говорить на деликатные темы и быть готовы заранее поделиться любыми опасениями или страхами. Выясните, каковы ожидания вашей половинки, и поделитесь своими. Если во время разговора вы обнаружите, что один из вас не полностью согласен с этой идеей или не испытывает энтузиазма, лучше не двигаться вперед. Секс втроем никогда не должен заключаться в том, чтобы делать что-то исключительно ради удовольствия партнера.

6. Выберите стоп-слово

В тот момент, когда одному человеку становится некомфортно, он должен иметь право прекратить секс втроем без лишних вопросов. Один из способов сделать это — придумать вместе со своим парнем защитное слово. Это то, что каждый из вас может сказать в знак того, что ситуация перестала вас устраивать.

7. Установите границы отношений

Заранее установите четкие границы, касающиеся поддержания контакта до, во время и после секса втроем. Можно ли вам или вашему парню переписываться с другой женщиной без ведома партнера? Как вы хотите вести себя после окончания мероприятия? Приглашена ли она остаться на ночь? Будете ли вы завтракать вместе утром? Надеетесь ли вы выпроводить ее как можно скорее? Большинство пар считают полезным относительно быстро попрощаться с третьей стороной и найти время для общения друг с другом. Также важно четко определить, будет ли это разовое мероприятие или кто-то из вас надеется, что оно станет регулярным. Оставайтесь верными этим обязательствам. Слишком часто люди уклоняются от выполнения взятых на себя обещаний, изменяют, ревнуют или ранят чувства друг друга.

8. Поговорите с третьим партнером