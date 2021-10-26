Женщина потеряла интерес к сексу и разрешила мужу спать с другими

Жительница американского штата Аризона потеряла интерес к сексу и разрешила мужу спать с другими женщинами. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Фото: @swedish_bella_backup @swedish_bella_backup

37-летняя Моника Хульдт (Monica Huldt) считает, что у нее пропало либидо в 2015 году, когда она работала стриптизершей. Это привело к семейным проблемам.

«У нас были довольно темные полосы в жизни из-за отсутствия у меня влечения к сексу и близости, — рассказывает она. — Было очень тяжело».

Сначала Хульдт предложила мужу найти кого-то для секса втроем. Затем он по ее совету завел страницу на OnlyFans и стал сниматься для нее с другими женщинами.

«Я доверяю своему мужу на сто процентов и думаю, что наша сексуальная жизнь стала потрясающей, когда в наших отношениях появились другие, — говорит Хульдт. — В конечном счете, это укрепило наш брак».

Она также пользуется OnlyFans и зарабатывает на этом около 150 тысяч долларов (10,5 миллиона рублей) в месяц.