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Женщина потеряла интерес к сексу, разрешила мужу спать с другими и укрепила брак

Lenta.ru
5 часов назад

Жительница американского штата Аризона потеряла интерес к сексу и разрешила мужу спать с другими женщинами. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Женщина потеряла интерес к сексу и разрешила мужу спать с другими
Фото: @swedish_bella_backup@swedish_bella_backup

37-летняя Моника Хульдт (Monica Huldt) считает, что у нее пропало либидо в 2015 году, когда она работала стриптизершей. Это привело к семейным проблемам.

«У нас были довольно темные полосы в жизни из-за отсутствия у меня влечения к сексу и близости, — рассказывает она. — Было очень тяжело».

Сначала Хульдт предложила мужу найти кого-то для секса втроем. Затем он по ее совету завел страницу на OnlyFans и стал сниматься для нее с другими женщинами.

«Я доверяю своему мужу на сто процентов и думаю, что наша сексуальная жизнь стала потрясающей, когда в наших отношениях появились другие, — говорит Хульдт. — В конечном счете, это укрепило наш брак».

Она также пользуется OnlyFans и зарабатывает на этом около 150 тысяч долларов (10,5 миллиона рублей) в месяц.

Ранее сообщалось, что в США женщина привела в дом любовника и спасла брак. Муж и жена решили, что третий человек мог бы помочь привнести недостающий элемент в их отношения.

Любовь,
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