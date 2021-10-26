Невеста нашла обидный способ сообщить о свадьбе неприглашенным гостям

Невеста из Австралии не смогла пригласить некоторых родственников на свадьбу и нашла обидный способ сообщить им об этом. Ее историю рассказал таблоид Daily Mail.

Девушка пояснила, что у нее большая семья, однако со многими родственниками она не поддерживает связь постоянно. Поскольку австралийка хотела небольшую свадьбу «для своих», она решила не приглашать некоторых членов семьи на праздник.

«Я бы хотела достойно и необидно сказать им что-то в духе: "Мы не забыли о вас, просто мы не можем пригласить вас в этот день"», —объяснила она в посте в Facebook-группе, посвященной австралийским свадьбам.

Пользователи в комментариях неоднозначно отреагировали на желание невесты разослать антиприглашения. Одни посчитали такой способ оскорбительным и обидным и посоветовали невесте ничего не писать неприглашенным родственникам. Другие отнеслись к дилемме девушки с сочувствием и предложили ей сослаться на пандемию и сказать, что она не сможет пригласить всех из-за ограничений.