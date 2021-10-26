Пассажир вынес пьяного друга из самолета и развеселил соцсети

Мужчина нашел необычный способ вынести пьяного товарища из самолета и попал на видео. Ролик появился в Instagram-аккаунте @ptencoff.

На кадрах видно, как пассажир, согнувшись в спине, спускается по трапу самолета. Мужчина тащит на себе пьяного друга и пытается удерживать равновесие на ступеньках, держась за поручни. Позади идет еще один попутчик, который контролирует, чтобы нетрезвый товарищ не свалился назад. В итоге напарник благополучно доносит приятеля до автобуса.

«Вот что значит настоящий, верный друг», — так подписана публикация.