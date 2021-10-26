9 правил секса на одну ночь

Секс на одну ночь может стать как интересным приключением, которое подарит незабываемые эмоции обоим партнерам, так и неприятным опытом, который вы не захотите повторять. Но на самом деле все зависит от вашей подготовки, соблюдения правил безопасности и уверенности в собственных желаниях.

Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе» Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Одноразовым сексуальным отношениям в русском языке до сих пор своего названия не придумали, чаще пользуются выражением one night stand, хотя практикуют это довольно часто. Однако даже в этом дивном мире легкости и веселья существует несколько правил, следовать которым обязан каждый порядочный человек.

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Безопасность превыше всего

Неважно, сколько текилы вы выпили, это не делает вас неуязвимым к тому, что творится вокруг. Вы можете быть в стельку пьяны, но не настолько, чтобы наутро ничего не помнить. Однако настолько, что нежелательная беременность может стать наименьшей из ваших забот. Так что зайдите в аптеку и купите пачку презервативов, прежде чем искать одноразовый секс.

Не лгите о важных вещах

Если есть какие-то проблемы, которые могут поставить под угрозу сексуальное здоровье вашего партнера, то вы должны сказать об этом прямо. Это не просто хорошие манеры и элементарная человеческая порядочность — это закон.

Не ждите, что одна ночь перерастет в нечто большее

Легко увлечься близостью и почувствовать, что вы наконец-то встретили свою половинку. Держите ожидания под контролем. Если что-то развивается, замечательно. Если нет, считайте, что это был забавный опыт.

Не принимайте желание снова встретиться за желание упрочить отношения

Возможно, вашему спутнику понравилось проводить с вами время и заниматься с вами сексом. Последующий контакт не обязательно означает, что это перерастет в отношения. Пройдет немного времени, и вы сможете понять, воспринимает ли этот человек вас как просто девушку для секса или же хочет продолжить знакомство.

Разговаривайте

Вы все еще можете разговаривать друг с другом и раскрывать свои чувства. Понимание потребностей друг друга в постели, даже если вы обойдетесь одной встречей, может приятно удивить вас тем, насколько это окажется взаимным. Кроме того, признаться в своих немного странных желаниях незнакомому человеку проще, чем постоянному любовнику. Возможно, так происходит потому, что не нужно испытывать смущения или стыда, ведь вы можете больше никогда не увидеться с ним.

Не осуждайте себя

Не корите себя за то, что вы решили сделать, ведь использовать секс на одну ночь для повышения самооценки — это совершенно нормально. Это полезно как для вас, так и для партнера на ночь. Людям нравится слышать такие слова, как «ты моя первая или последняя интрижка». Это также может быть временное, но особое чувство насыщения, подобное тому, которое вы испытываете после съеденной большой пиццы.

Будьте вежливы

Исследование, проведенное журналом Men's Journal, показало, что 80% мужчин чувствуют себя хорошо после случайного секса по сравнению с 54% женщин. Если вы планируете уйти после бурной ночи, а тот, с кем вы ее провели, еще не проснулся, то, по крайней мере, напишите милую благодарственную записку или отправьте сообщение, когда окажетесь дома. Не забудьте использовать такие слова, как «спасибо за прекрасно проведенное время», «спасибо, что заставил меня чувствовать себя хорошо».

Приготовьте завтрак

Вам необязательно тратить три часа своего времени, чтобы сотворить утром шведский стол, однако предложить миску хлопьев — это самое малое из того, что вы можете сделать.

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