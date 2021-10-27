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Названы способы сделать секс экологичным

WMJ.ru
35 минут назад

Тренд на экологию дошел даже до секса.

Названы способы сделать секс экологичным
Фото: Кадр из фильма "Титаник"Кадр из фильма "Титаник"

Специалисты BBC рассказали, как сделать секс экологичным и безопасным для планеты. Так, для некоторых людей вести экологически чистую сексуальную жизнь означает выбирать смазки, игрушки для взрослых, простыни и презервативы, при производстве которых причиняется минимальный вред планете, считает нигерийская ученая по вопросам экологической устойчивости Аденике Акинсемолу.

По оценкам ООН, ежегодно в мире производится около 10 миллиардов презервативов, большинство из которых попадают на свалки, поскольку не могут быть переработаны из-за наличия латекса и химикатов в составе. Полностью биоразлагаемые презервативы из овечьей кожи использовались со времен Римской империи, однако они не защищали от инфекций, передающихся половым путем.

Доктор Тесса Коммерс ведет в TikTok блог о сексуальном здоровье. Ее самое популярное видео набрало восемь миллионов просмотров. В нем специалист рассказала, как сделать в домашних условиях смазку из кукурузного крахмала и воды.

Органические лубриканты наносят незначительный ущерб окружающей среде и обеспечивают своим пользователям прекрасное времяпрепровождение.

Игрушки для взрослых также наносят вред природе, поскольку часто делаются из пластика. Некоторые производители уже начали выпуск интимных товаров на солнечных батареях, а компания LoveHoney запустила программу утилизации секс-игрушек.

Любовь,ООН,
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