Собака едва не сорвала свадьбу в Мурманске

Сотрудники мурманской полиции по вопросам миграции пришли на помощь невесте, у которой собака съела паспорт за несколько часов до росписи в ЗАГСе. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по области.

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В ведомстве рассказали, что Василий и Анастасия Балуевы должны были оформить отношения днем, а с утра перед церемонией отправились в магазин. При этом невеста решила оставить свой паспорт на тумбочке в коридоре.

По возвращению из супермаркета паре предстала страшная картина. Домашний любимец Конор породы чихуахуа растрепал хозяйкин документ. Василий и Анастасия решили не медлить и отправились в ЗАГС, чтобы узнать, как им быть. Оценив ущерб, причиненный паспорту, его сотрудники сказали, что расписать северян не смогут и посоветовали обратиться в полицию.

В МВД взволнованную пару выслушали, вошли в положение и изготовили новый документ для невесты за 40 минут. В результате роспись у Балуевых состоялась в положенное время.