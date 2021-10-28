Сигналы серьезных проблем в отношениях

Во всяких отношениях бывают трудные периоды, которые нужно пережить вместе и с помощью диалогов. Если партнеры не разговаривают, не слышат, не слушают друг друга и не исправляют сложившуюся ситуацию, союз обречен. Психолог по отношениям Рэбека Монтгомери назвала признаки серьезных проблем в отношениях.

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В первую очередь залогом счастливых и успешных отношений считается наличие страсти в постельных делах. Если у людей проблемы в интимной жизни, следует поговорить с партнером и решить их, в противном случае придется расстаться. Об этом сообщает Women's Health.

Манипулирование, ложь, начало споров и ссор, унижение и токсичное поведение в целом также являются причинами для разрыва отношений. О проблемах говорит и отсутствие малейших проявлений любви, вроде заботы, уважения и признаний в своих чувствах, и отдаление, скрытность, ведь вы больше не делитесь тайным и сокровенным.