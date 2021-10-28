Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+18° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 82.69
Войти в почту

Сигналы серьезных проблем в отношениях

Passion.ruиещё 1
1 час назад

Во всяких отношениях бывают трудные периоды, которые нужно пережить вместе и с помощью диалогов. Если партнеры не разговаривают, не слышат, не слушают друг друга и не исправляют сложившуюся ситуацию, союз обречен. Психолог по отношениям Рэбека Монтгомери назвала признаки серьезных проблем в отношениях.

Сигналы серьезных проблем в отношениях
Фото: Passion.ruPassion.ru

В первую очередь залогом счастливых и успешных отношений считается наличие страсти в постельных делах. Если у людей проблемы в интимной жизни, следует поговорить с партнером и решить их, в противном случае придется расстаться. Об этом сообщает Women's Health.

Манипулирование, ложь, начало споров и ссор, унижение и токсичное поведение в целом также являются причинами для разрыва отношений. О проблемах говорит и отсутствие малейших проявлений любви, вроде заботы, уважения и признаний в своих чувствах, и отдаление, скрытность, ведь вы больше не делитесь тайным и сокровенным.

Также тревожными сигналами о угасании чувств в паре считаются следующие ситуации: не хотите знакомить друг друга с близкими людьми, один из вас вместо «мы» начал говорить только «я», не советуетесь и принимаете даже важные решения в одиночку, строите планы без наличия в них любимого и вас больше не умиляют причудливые его привычки.

Любовь,Интимная жизнь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители