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Женщина стала оператором секса по телефону ради новой кухни

Lenta.ru
4 часа назад

Жительница Англии стала работать в секс-индустрии, чтобы накопить на новую кухню. Соответствующую историю публикует The Sun.

Женщина стала оператором секса по телефону ради новой кухни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Франческа (Francesca) призналась, что в последний раз делала ремонт на кухне в 1997 году. Чтобы полностью обновить мебель, женщине необходимо было собрать 35,5 тысячи фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей). Когда она сообщила об этом своему мужу Джону (John), он ответил, что это слишком большая сумма, и он не сможет сделать такой дорогостоящий ремонт.

Так, женщина решила попробовать заработать на сексе по телефону. В качестве тестового задания героиня материала отправила тестовое голосовое сообщение в соответствующую организацию. Голос Франчески оказался подходящим, и ее приняли на работу.

«Как только я вошла в систему, мне тут же поступил первый звонок. Мужчина расспрашивал, что на мне надето, а я говорила, что я в шелковом халате, хотя на самом деле я была в потрепанной пижаме. Другой клиент просил меня отшлепать его ремнем. Ремня у меня не было, поэтому я стучала по телефону грязным кухонным полотенцем», — призналась она.

По словам Франчески, за пять часов работы ей удалось получить 50 фунтов стерлингов (4,8 тысячи рублей).

«Я полна решимости заработать всю сумму и самостоятельно оплатить новую кухню. Я обязана показать мужу, что я на это способна», — заключила англичанка.

В сентябре девушка оставила мечты о карьере учителя и разбогатела на порно. 26-летняя Лейси Лондон из Денвера, штат Колорадо, рассказала, что получила образование в одной из лучших местных школ и хотела работать учителем. Однако вскоре у героини материала появились финансовые трудности, и она поняла, что данная сфера не принесет ей много денег.

Любовь,
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