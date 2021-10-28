Стали известны сексуальные предпочтения москвичей

В сети выявили сексуальные предпочтения москвичей и жителей других регионов России. Об этом стало известно из результатов исследовательского проекта IT-специалиста и маркетолога Александра Гончарова.

Фото: Мослента Мослента

Согласно материалам специальной интерактивной карты, москвичи и петербуржцы предпочитают оральный секс, жители острова Сахалин склонны к удушениям, в Чукотском автономном округе используют сексуальные игрушки, в Ненецком автономном округе пристрастились к эротическому массажу, а в Дагестане чаще выбирают мастурбацию партнеру.

«Цель проекта — рассказать о сексе в нашей стране при помощи данных. Это дает возможность поговорить о сексуальной жизни на основе фактов, а не стереотипов. Тысячи россиян честно ответили на вопросы о своих сексуальных фантазиях, регулярности секса. А исследование предлагает открыто и без пошлости изучить эти данные», — рассказал автор проекта.