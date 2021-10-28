4 самые чувственные техники массажа

Как подарить партнеру невероятное удовольствие.

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Наверное, один из самых любимых мужчинами моментов в прелюдии — чувственный массаж. Не все пары практикуют различные техники, однако разнообразить свою интимную жизнь подобным образом все же стоит для получения новых ощущений.

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Японский нуру-массаж

В переводе на русский, «нуру» обозначает «скользящий», и в этом есть смысл. В профессиональных салонах мастера — как правило, они женского пола, так как основной поток клиентов состоит из мужчин — снимают всю одежду с себя, наносят маслянистый состав на свое тело и начинают плавное скольжение по такому же обнаженному телу клиента. Почему бы не попробовать нечто подобное дома? Если вы знаете, что ваш партнер не против экспериментов, устройте ему такой возбуждающий сюрприз, главное, запастись специальным маслом.

Мыльные ласки

Еще один довольно возбуждающий вид массажа — мыльный. Да-да, нужно много ароматного мыла. Как вы уже поняли, такая техника идеально подойдет для любителей секса в душевых и ванных комнатах. Важно подобрать мыло, которое бы не было бы слишком агрессивным к коже, затем намыливаем руки и совершаем массаж в любом его виде — какой предпочитает ваш партнер — в результате можно добиться максимального возбуждения.

Внимание на крестец

Многих удивляет, что в крестце сосредоточено множество нервных окончаний, а их стимуляция может привести к максимальному кровообращению в области органов малого таза, а отсюда мы получаем сильное возбуждение. Чаще всего такой массаж предпочитают именно женщины, так что мужчинам стоит ознакомиться с этой техникой чуть лучше, чтобы подарить своей женщине невероятное наслаждение. Суть этого массажа в ритмичном надавливании на крестец сначала по часовой стрелке, а потом обратно.

Массаж стоп