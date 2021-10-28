Топ-3 лучших секс-поз на Хэллоуин

Сейчас сезон Хэллоуина, и в это время, когда все наряжаются и притворяются, может быть интересно попробовать что-то жутковатое и в спальне. По крайней мере, это хороший повод попробовать что-то новое.

Фото: Кадр из фильма «Хэлфест» Кадр из фильма «Хэлфест»

Эксперт по сексу и отношениям бренда LELO Кейт Мойл говорит, что любопытство очень важно, когда речь идет о сексуальном опыте. Оно помогает соединиться, исследовать и наслаждаться. Пробовать новые вещи позиции — это отличный способ отойти от рутины и развивить предвкушение, которое является самым естественным афродизиаком, способствующим возбуждению и желанию. Чтобы пробудить это чувство любопытства, вот три позиции, которые можно попробовать на этой неделе в честь Хэллоуина.

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Трехногий монстр

Эта поза требует некоторой устойчивости, поэтому, вероятно, это не лучший вариант, чтобы попробовать ее в пьяном виде после домашней вечеринки в честь Хэллоуина. Эта поза отлично подходит для смешивания с другими позами и изменения угла и ощущений во время секса. Поскольку один из партнеров держит одну ногу на полу (отсюда и название), эту позицию сложнее сохранить в течение всего процесса. Это полезно знать, потому что если вам станет некомфортно, это будет отвлекать вас от удовольствия, поэтому старайтесь реалистично оценить свои силы. Для дополнительной поддержки попробуйте использовать стену. Один партнер стоит, держа одну ногу на полу, а другую поднимает так, как ему удобно. Наклонившийся может поддерживать партнера руками, помогая ему менять угол и глубину проникновения. Если разница в росте является проблемой, используйте табурет, на который будет опираться поднятая нога.

Ведьмин кот

CAT (Coital Alignment Technique) — это позиция, которая сочетает в себе как клиторальную стимуляцию, так и вагинальное проникновение. В ней используются качающие или скрежещущие движения, а не обычные миссионерские толчки. Думайте об этом как о модификации миссионерской позы секса, когда бедра пары находятся на одной линии и друг на друге. Партнерша должна лечь на спину, слегка раздвинув ноги, а партнер должен встать между ног партнерши. Используя руки, верхний партнер должен слегка приподняться, прижимая ваши тела друг к другу и создавая большее трение на клиторе и вульве. Для поддержания давления и трения эта позиция должна быть больше похожа на качание или шлифовку, а не на толчок. Что касается темпа, то здесь обычно побеждает медленный вариант. Работайте вместе и найдите оптимальную скорость. Если это полезно, один человек может изменить угол наклона таза, лежа на подушке, чтобы поднять бедра ближе к партнеру.

Крик

Это может быть громко. При крике проникающий партнер ложится на спину, а другой партнер садится на него сверху. Тот, кто сверху, откидывается назад, используя бедра другого для опоры. Такое изменение угла проникновения может стать отличной позицией для одновременной стимуляции клитора и точки G, а клитор можно легко стимулировать вручную или с помощью простого ручного вибратора. Поскольку это отличная позиция для двойной стимуляции, есть возможность для смешанного оргазма, получаемого от нескольких точек стимуляции. Дополнительным бонусом является то, что нижний партнер получает потрясающий вид сверху на другого, который действительно наслаждается собой, что еще больше возбуждает.