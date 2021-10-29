5 самых распространенных ошибок в постели

В идеальном мире партнеры без стеснения обсуждают секс и думают, как его улучшить. В реальности это встречается нечасто. Какие ошибки чаще всего делают в сексе и над чем стоит работать?

Секс — это та сфера отношений, которую многие боятся обсуждать даже в долгих доверительных отношениях. Однако в некоторых ситуациях разговаривать просто необходимо, не только чтобы улучшить качество сексуальной жизни, но и чтобы избежать ошибок.

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Низкое желание

У вас редко бывает настроение заняться сексом? Вы не одиноки. По статистике, до 40% женщин сообщают, что испытывают низкое желание, при этом около половины из них чувствуют себя виноватыми за это. Одна из самых распространенных причин снижения полового влечения — лекарства. Некоторые антидепрессанты, а также противозачаточные таблетки, антигистаминные препараты и опиаты могут сильно повлиять на способность женщины возбуждаться. Взвешивание всех за и против с вашим врачом и изучение альтернативных вариантов, таких как другой антидепрессант или другой вариант противозачаточных, может помочь возродить желание. Медицинские заболевания также могут привести к снижению либидо, поэтому, если причиной не является лекарство, обратитесь к врачу для обследования. Возможен и другой вариант: С вашим сексуальным влечением на самом деле все в порядке, но вы просто ожидаете того же самого секса, который был в первые месяцы ваших отношений. Однако реальная жизнь не похожа на фильмы, в которых секс изображается горячим, спонтанным, незащищенным и с постоянными оргазмами. Это настраивает людей на ощущение неполноценности, в то время как на самом деле это нормально.

Секс рутинный и скучный

Как бы сильно вы ни любили пирожные, если вы едите их три раза в день, в конце концов вам захочется чего-то другого. То же самое и с сексом. Желание новизны и приключений рано или поздно все равно возникнет. Возможно, вам следует создать специальное секс-меню с определенным списком пунктов, которые вы хотите попробовать вместе. Для кого-то оно будет сфокусировано в первую очередь на самом половом акте, у каких-то пар будет больше закусок в виде прелюдии, а кому-то придется вписать больше психологического аспекта — например, сексуальных разговоров. Главное — составить со своим партнером такое сексуальное меню, в котором будет несколько вкусных блюд для вас обоих. Для этого открыто поговорите о том, что вас возбуждает, чтобы он знал, что именно потрясет вас в постели.

В сутках не хватает времени на секс

Вы не можете отказаться от всех своих обязанностей на работе и в семье, но вы можете сократить некоторые из них и проводить время наедине с партнером: смотреть кино, заниматься спортом или просто снимать стресс и расслабляться. Это, скорее всего, приведет к большей (и лучшей) активности в спальне. Женщины, которые так поступают, обычно отмечают улучшения в соединении со своим желанием.

Вы занимаетесь сексом, но не соединяетесь

В начале отношений желание, как правило, совпадает, но со временем могут возникнуть расхождения, и такие вещи, как разница в возрасте, проблемы со здоровьем и разный образ жизни, начинают иметь большее значение. В этой ситуации оба партнера хотят секса, но они не на одной волне в одно и в разное время. Используйте больше прелюдий, это поможет разжечь огонь и привести вас в состояние полного возбуждения. Это могут быть поцелуи и дурачества, эксперименты с массажем или совместное чтение эротики. Пары также могут запланировать секс по расписанию. Если вы знаете, когда заниматься сексом, то можете подготовиться и настроиться на необходимый лад, чтобы быть в одинаковом настроении.

Несовпадение сексуальных желаний

Несовпадение желания между партнерами — одна из самых распространенных проблем в сексе. Во-первых, это может быть физическая проблема — например, боль во время полового акта. Второй причиной может быть хроническая усталость или стресс, который связан, предположим, с уходом за ребенком или финансовым напряжением. В этих случаях решения зависят от изменения образа жизни и общения между партнерами. Часто причиной сексуальной проблемы являются проблемы в отношениях — чувство гнева, обиды, предательства или другие, которые необходимо решить, прежде чем разбираться с сексуальными проблемами.